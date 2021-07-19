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Политика
Аналитик Петров рассказал о давлении Запада на Украину

Аналитик Петров рассказал о давлении Запада на Украину

Украина готова развернуться на Восток из-за усилившегося давления Запада.
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Военный эксперт и блогер Алексей Петров рассказал на своем ютуб-канале об усиленном давлении западных стран на Украину. Проанализировав многочисленные заявления местных политиков, он пришел к выводу, что Незалежная может усилить сотрудничество с восточными государствами, у которых значительно меньше требований к своим союзникам. Аналитик связал разворот от Запада к Востоку с нежеланием украинских властей проводить реформы, на которых настаивают США.

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Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен "поставил на место" президента Украины Владимира Зеленского после его выступления в Вильнюсе. В частности, американские власти потребовали от официального Киева провести ряд реформ, направленных на борьбу с коррупцией.

Петров подчеркнул, что вместо проведения реформ украинские власти рассматривают переориентацию на Восток. Они якобы считают требования Запада давлением. Об этом, кстати, уже открыто говорят сотрудники офиса президента Украины.

"Запад давит. Запад требует реформ. Запад требует борьбы с коррупцией. Запад требует борьбы с олигархами", – отметил эксперт.

По его словам, США требуют от Зеленского принять меры в отношении олигарха Коломойского. Однако, как считает Петров, глава Незалежной "не может укусить кормящую его руку". Отметим, что Игорь Коломойский считается политическим покровителем президента Владимира Зеленского.

Кроме того, Петров подчеркнул, что восточные страны не давят на Украину. "Китаю все равно, что у вас происходит на волне борьбы с коррупцией", – уверен аналитик. Он отметил, что КНР готова предоставить Незалежной столько денег, сколько она попросит. Тем самым эксперт объяснил желание Украины развернуться на Восток из-за давления Запада.

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Фото: Sergei Chuzavkov/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 17:04 Источник: Youtube-канал Алексея Петрова ✓ Надежный источник

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