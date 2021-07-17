Зеленский не едет в Вашингтон: президента Украины не будет в июльском графике Байдена

Анонсированный украинской стороной визит Владимира Зеленского в Вашингтон в июле не состоится.

Сообщение об этом появилось в ряде СМИ, со ссылкой на информированные источники. По их данным, рабочая поездка Зеленского в США состоится в августе 2021 года, а не в июле, как ранее заявлялось Киевом после переговоров Байдена с главой Украины, которые прошли формате телефонного разговора.

По информации источников, после первого разговора руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по телефону стороны согласовывали тексты своих сообщений уже три раза. Необходимость в этом появилась после случая с Банковой, которая неправильно передала смысл разговора президентов США и Украины, приписав Байдену заявление о поддержке предоставления Киеву ПДЧ в НАТО.

В результате этих согласований представители Вашингтона вычеркнули из сообщения украинской стороны слово "июльский". В этом сообщении речь идет об обсуждении Ермаком и Нуландом предстоящего визита Зеленского в Штаты. На данный момент Вашингтон предлагает Украине провести двустороннюю встречу в американской столице в августе, а не в июле 2021 года. При этом США предлагают запланировать визит в конце месяца, но до Дня Независимости Украины. А это, в свою очередь, вызывает негативную реакцию в Киеве.