В Раде назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО

Депутат Верховной рады Ирина Верещук рассказала, что может помешать Украине вступить в НАТО.

Политик заявила, что главным препятствием является "неверие в собственные силы". По словам Верещук, вступление Украины в НАТО станет возможным в случае, если граждане начнут верить друг другу, своему правительству и президенту.

Депутат рассказала, что каждая страна, которая входит в Североатлантический Альянс, прошла перед этим "трудный путь". Она отметила, что всех членов НАТО объединяет то, что у них была "вера в свои силы".

Верещук добавила, что если раньше Украина рассматривала вступление в НАТО как демократический выбор, то после 2014 года это стало жизненно необходимым. Она уверена: членство в Альянсе положит конец боевым действиям в Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба прокомментировал данные о том, что представители страны не появятся на июньском саммите НАТО. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что украинские власти ищут формат, который бы позволил им принять участие в мероприятии.

Министр подчеркнул, что вступление Украины в НАТО "исторически неизбежно", и никто не может помешать этому. Кулеба пояснил, что некоторые члены Альянса боятся открыто поддержать Киев, потому что не хотят спровоцировать Москву. Назвать страны, выступающие на стороне России, он отказался.