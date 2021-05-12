В Раде назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО

Политик заявила, что главным препятствием является "неверие в собственные силы". По словам Верещук, вступление Украины в НАТО станет возможным в случае, если граждане начнут верить друг другу, своему правительству и президенту.
Депутат рассказала, что каждая страна, которая входит в Североатлантический Альянс, прошла перед этим "трудный путь". Она отметила, что всех членов НАТО объединяет то, что у них была "вера в свои силы".
Верещук добавила, что если раньше Украина рассматривала вступление в НАТО как демократический выбор, то после 2014 года это стало жизненно необходимым. Она уверена: членство в Альянсе положит конец боевым действиям в Донбассе.
Ранее министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба прокомментировал данные о том, что представители страны не появятся на июньском саммите НАТО. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что украинские власти ищут формат, который бы позволил им принять участие в мероприятии.
Министр подчеркнул, что вступление Украины в НАТО "исторически неизбежно", и никто не может помешать этому. Кулеба пояснил, что некоторые члены Альянса боятся открыто поддержать Киев, потому что не хотят спровоцировать Москву. Назвать страны, выступающие на стороне России, он отказался.
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