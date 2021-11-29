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Политика
Эксперт Погребинский назвал действия Зеленского страхом перед надвигающимся госпереворотом

Эксперт Погребинский назвал действия Зеленского страхом перед надвигающимся госпереворотом

Михаил Погребинский прокомментировал действия Владимира Зеленского в преддверии 1 декабря.
прочитано 289 раз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране на декабрь готовится госпереворот. Об этом он якобы узнал от агентов спецслужб, которым удалось подслушать личные переговоры о самом богатом человеке Украины бизнесмене Ринате Ахметове, который готов чуть ли не возглавить смену власти на Украине и возглавить госпереворот.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Эксперты уверены, что Владимир Зеленский на фоне всего этого испытывает жуткий страх. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, лидер Незалежной пытается сконцентрировать вокруг себя всех, даже оппонентов. А людей он стремится запугать надвигающейся военной угрозой, чтобы народ с открытыми ртами смотрел в доверием на последнюю надежду, президента. Об этом в разговоре с сайтом "Бизнес Online" рассказал украинский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт уверен, что Зеленский сам нагнетает обстановку на Украине и создает нервное напряжение из-за своего страха.

В среду, 1 декабря Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием в Верховной Раде. Помимо этого в стране ждут еще одного события – увольнения главы офиса президента Андрея Ермака. Такое требование выдвинули оппоненты политика.

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 18:03 Источник: Бизнес Online ✓ Надежный источник
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Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

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