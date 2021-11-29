Володин избран председателем парламентской ассамблеи ОДКБ

Кандидатуру спикера Госдумы Вячеслава Володина предложил глава Национального собрания Армении Ален Симонян. Участники заседания приняли решение единогласно.
Володин поблагодарил коллег за поддержку. "Меня это ко многому обязывает", – сказал спикер Госдумы.
Председатель ГД призвал парламентские организации к разработке единых стандартов для преодоления миграционных кризисов. Он отметил, что Евросоюз не делает ничего для оказания помощи Белоруссии, с территории которой мигранты пытаются попасть в ЕС.
Володин назвал миграционный кризис результатом международной экспансии США, в том числе их действий в Афганистане. "Везде они пытались строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Сегодня граждане Ливии, Ирака, Сирии вынуждены искать убежища в других странах", – сказал Володин.
Спикер осудил действия властей Польши. Варшава повторяет подходы Второй мировой войны в отношении мирных граждан, отметил председатель Госдумы.
Он предложил призвать парламентариев Европы выработать единые стандарты действий для преодоления миграционных кризисов. "Заявлений с осуждением этих радикальных действий мы не слышим. Что это, если не двойные стандарты?" – сказал Володин.
Следующее заседание парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в Ереване. Также участники встречи договорились провести в Нур-Султане круглый стол по ситуации в Афганистане. Время и формат будут обсуждаться дополнительно.
Напомним, что членами парламентской ассамблеи ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В число наблюдателей входят парламенты Афганистана, Народная скупщина Сербии и Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.
Ранее Володин анонсировал создание института государств-партнеров ПА. Партнеры получат право совещательного голоса, смогут участвовать в подготовке документов, выработке коллективных решений. Новый статус повысит эффективность работы ассамблеи, сделает ее более открытой, уверен спикер Госдумы.