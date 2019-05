"Непозволительная ошибка": крымские татары требуют извинений от Киева

День памяти жертв депортации крымских татар отмечается 18 мая. После воссоединения полуострова с Россией Киев стал очень внимательно относиться к этой дате, хотя ранее столь широкой информационной поддержки в освещении своей национальной трагедии крымские татары со стороны украинских властей не получали.

Желание почтить память жертв депортации, впрочем, обернулось для украинских исполнителей скандалом. Пользователи Сети обратили внимание, что свой материал они проиллюстрировали фотографией, относящейся к совершенно другим историческим событиям. Кадр, который на официальной странице посольства Украины в США попытались выдать за депортацию крымских татар, на самом деле показывает отправку евреев в лагерь смерти. Снимок принадлежит Мемориальному музею холокоста США и хранится в его фотоархиве.

Ukrainian diplomacy playbook:

“1944 #CrimeanTatars deportation” is @HolocaustMuseum picture of the Lodz ghetto Jews

“2019” - arrest of suspected foreign terrorist organization members https://t.co/64uoHUKgKQ



Reality: memorial ceremony in #Crimea

▪️https://t.co/0saGnKxQKt pic.twitter.com/OtwChzyerq