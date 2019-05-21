"Непозволительная ошибка": крымские татары требуют извинений от Киева

Посольство Украины в США на своей странице в Twitter опубликовало фотографию отправки евреев из польского гетто в лагерь смерти "Хелмно", выдав за снимок депортации крымских татар. Подобные ошибки непростительны, уверен лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

День памяти жертв депортации крымских татар отмечается 18 мая. После воссоединения полуострова с Россией Киев стал очень внимательно относиться к этой дате, хотя ранее столь широкой информационной поддержки в освещении своей национальной трагедии крымские татары со стороны украинских властей не получали.

Желание почтить память жертв депортации, впрочем, обернулось для украинских исполнителей скандалом. Пользователи Сети обратили внимание, что свой материал они проиллюстрировали фотографией, относящейся к совершенно другим историческим событиям. Кадр, который на официальной странице посольства Украины в США попытались выдать за депортацию крымских татар, на самом деле показывает отправку евреев в лагерь смерти. Снимок принадлежит Мемориальному музею холокоста США и хранится в его фотоархиве.

"Это непозволительная историческая ошибка", – цитирует РИА Новости лидера организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумера Ниметуллаева. Впрочем, он уверен, что это было сделано случайно или по невнимательности. "Мы призываем посольство Украины в США впредь быть более компетентным в вопросах истории, особенно если это связано с трагедией целых народов", – добавил Ниметуллаев.

А вот пользователи Сети попыткой подобной подмены оказались не удивлены. Они напомнили, что представителям Украины не впервой пытаться манипулировать общественным мнением, используя для этого неправильные подписи под снимками. Так, они выдали фотографии женщины с ребенком, которые погибли при обстреле украинской армией жилой застройки Горловки, за жертв "российской агрессии".