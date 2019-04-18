Путин в окружении "девочек" довел украинцев до бешенства
На странице популярного в Незалежной интернет-ресурса
"Обозреватель" был опубликован материал под заголовком "А можно
с девочками?!" Конфуз Путина попал на видео".
Журналисты разместили видео со встречи. На записи одна из выпускниц обратилась к Путину и попросила его сфотографироваться с "девочками". "Сам хочу", – ответил глава государства и направился к дамам.
В чем именно состоит конфуз? К сожалению, разъяснить этот момент украинские журналисты не посчитали нужным.
Впрочем, ничего удивительного. Комментаторы с Незалежной внимательно следят за каждым шагом главы российского государства и не упускают возможности отпустить в его адрес едкие и безосновательные замечания.
Так, взрыв негодования украинцев вызвал фраза, сказанная Путиным на мове. В ходе недавней встречи с общественностью Крыма и Севастополя российский лидер неожиданно перешел на украинский.
Путин и "девочки". Фото на память. pic.twitter.com/ewTotvpn0a— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 апреля 2019 г.
Речь шла об отношениях Москвы и Киева. Путин с сожалением отметил, что с нынешним руководством Незалежной каши не сваришь. "Так и хочется спросить по-украински: "С глузду зъихав чи шо?" "С ума сошел?" – сказал российский лидер.
Нервная реакция украинцев последовала незамедлительно. Одни пользователи написали, что Путин "живет в собственном мире", другие заявили, что слова президента вызывают у них чувство гадливости и омерзения. А третьи и вовсе отправили его "на хутор бабочек ловить".
Примадонна впервые за десять лет выступила с сольником
В студии ток-шоу огласили результаты судебно-медицинской экспертизы
Поклонники не сразу узнали телезвезду
Пара составила соглашение
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хочу найти мужчину
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Свекровь не союзник
Как понять твой человек или не твой?
Лабода вам нравится?
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Павел Воля
хочу вежлевого мужа,где взять?
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
почти не возможно найти работу!
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Расскажите про роды
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Может ли мужчина ударить
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Алкаши
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Замужество - больная тема