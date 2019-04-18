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Общество

Путин в окружении "девочек" довел украинцев до бешенства

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин не дает покоя некоторым жителям Незалежной. На сей раз украинцы впали в истерику из-за встречи главы российского государства с выпускницами второго потока "школы губернаторов". 
прочитано 414 раз

На странице популярного в Незалежной интернет-ресурса "Обозреватель" был опубликован материал под заголовком "А можно с девочками?!" Конфуз Путина попал на видео".

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Журналисты разместили видео со встречи. На записи одна из выпускниц обратилась к Путину и попросила его сфотографироваться с "девочками". "Сам хочу", – ответил глава государства и направился к дамам.

В чем именно состоит конфуз? К сожалению, разъяснить этот момент украинские журналисты не посчитали нужным.

Впрочем, ничего удивительного. Комментаторы с Незалежной внимательно следят за каждым шагом главы российского государства и не упускают возможности отпустить в его адрес едкие и безосновательные замечания.

Так, взрыв негодования украинцев вызвал фраза, сказанная Путиным на мове. В ходе недавней встречи с общественностью Крыма и Севастополя российский лидер неожиданно перешел на украинский.

Речь шла об отношениях Москвы и Киева. Путин с сожалением отметил, что с нынешним руководством Незалежной каши не сваришь. "Так и хочется спросить по-украински: "С глузду зъихав чи шо?" "С ума сошел?" – сказал российский лидер.

Нервная реакция украинцев последовала незамедлительно. Одни пользователи написали, что Путин "живет в собственном мире", другие заявили, что слова президента вызывают у них чувство гадливости и омерзения. А третьи и вовсе отправили его "на хутор бабочек ловить".

Автор: Иван Поляков18 апреля 2019, 17:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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