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Политика

Володин предостерег от вмешательства в дела других стран

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
Принцип невмешательства в дела других государств должны разделять все страны, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы. Мировое сообщество должно понимать, что так, как сегодня поступят с Боливарианской республикой, могут завтра поступить с другими странами.   

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Володин выступил с осуждением агрессивной политики США на международной арене. "Вес нашей страны и Китая, думаю, достаточен для того, чтобы остановить фактически развернутую агрессию против Венесуэлы", – сказал спикер Госдумы 4 марта в интервью телеканалу "Россия 24". 

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Законодатель напомнил о произошедшем в Ливии, Ираке, о том, что некоторые страны пытались сотворить в Сирии. "Благодаря России это было остановлено", – подчеркнул законодатель.  

Володин с сожалением отметил, что США, которые многого достигли в экономике, в политике ведут себя крайне агрессивно. "Хотелось бы, чтобы как можно больше стран пришли к пониманию, что сегодня так поступят с Венесуэлой, завтра так поступят с ними", – заявил председатель нижней палаты.  

Россия, подчеркнул он, соблюдает принцип невмешательства в дела других стран. Володин выразил надежду, что другие государства также будут следовать этой норме.  

Он напомнил о декларации, которую парламентарии приняли в Дакке (Бангладеш), хотя американцы и британцы не стали ее поддерживать. Тем не менее, 95% законодателей со всего мира проголосовали за документ.  

"Это были европейские парламенты, где главный смысл сводился к одному:

нельзя вмешиваться в суверенные дела государств. Мы основываем свою политику на этом", – отметил спикер.  

В конце января Соединенные Штаты спровоцировали острый политический кризис в Венесуэле. Вашингтон признал главой государства оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Россия, Китай, Куба и другие страны выступили с резким осуждением вмешательства во внутренние дела Боливарианской республики.  

Автор: Иван Поляков4 марта 2019, 21:11

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