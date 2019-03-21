Униженный Трампом Зеленский грязно выругался
Владимир Зеленский позволил себе выругаться в адрес своей коллеги Елены Кравец. Видеозапись утекла в Сеть и быстро набрала популярность. "Деньги, можно сказать, лежат у нас под ногами, мы в них по уши погрязли!" – обратилась Кравец к Зеленскому. Однако актриса сбилась и не смогла закончить речь.
Неподготовленность коллеги вызывала резкую реакцию актера. "Лена, успокойся! Тихо!" – сказал Зеленский и для убедительности добавил крепкое словцо из трех букв. Впрочем, на Кравец это не подействовало – она до конца записи так и не завершила речь. Произошло это на съемочной площадке популярного сериала "Слуга народа".
Зеленский продолжает лидировать в предвыборной гонке, но отказ американцев поддерживать комика может сильно ударить по его позициям. О демарше Вашингтона ранее заявил директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов.
Для США Зеленский остается темной лошадкой. Американцы не понимают, что у Зеленского на уме, и чего ждать от "слуги народа".
Зеленский расстреливает депутатов под песню "Ні обіцянок, ні пробачень" известного украинского музыканта Виктора Павлика. В чем суть, видимо скоро узнаем. Зеленский играет в предвыборную кампанию. pic.twitter.com/idUV68zMaI— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 5 марта 2019 г.
По словам эксперта, актер ведет консультации с американскими чиновниками и дипломатами. Однако основным кандидатом для Вашингтона все же является Петр Порошенко, уверен аналитик.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. За Владимира Зеленского готовы проголосовать более 25% избирателей.
Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко занимают в предвыборной гонке второе и третье место соответственно. Как сообщает RT, во втором туре Зеленский может набрать более 36% голосов.
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