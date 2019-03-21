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Политика

Униженный Трампом Зеленский грязно выругался

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. До выборов осталось меньше двух недель, а американцы отказались поддерживать юмориста. В Сеть утекла видеозапись, где расстроенный актер весьма эмоционально разговаривает с соратниками. 
прочитано 1710 раз

Владимир Зеленский позволил себе выругаться в адрес своей коллеги Елены Кравец. Видеозапись утекла в Сеть и быстро набрала популярность. "Деньги, можно сказать, лежат у нас под ногами, мы в них по уши погрязли!" – обратилась Кравец к Зеленскому. Однако актриса сбилась и не смогла закончить речь.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Неподготовленность коллеги вызывала резкую реакцию актера. "Лена, успокойся! Тихо!" – сказал Зеленский и для убедительности добавил крепкое словцо из трех букв. Впрочем, на Кравец это не подействовало – она до конца записи так и не завершила речь. Произошло это на съемочной площадке популярного сериала "Слуга народа".

Зеленский продолжает лидировать в предвыборной гонке, но отказ американцев поддерживать комика может сильно ударить по его позициям. О демарше Вашингтона ранее заявил директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов.

Для США Зеленский остается темной лошадкой. Американцы не понимают, что у Зеленского на уме, и чего ждать от "слуги народа".

По словам эксперта, актер ведет консультации с американскими чиновниками и дипломатами. Однако основным кандидатом для Вашингтона все же является Петр Порошенко, уверен аналитик.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. За Владимира Зеленского готовы проголосовать более 25% избирателей.

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко занимают в предвыборной гонке второе и третье место соответственно. Как сообщает RT, во втором туре Зеленский может набрать более 36% голосов. 

Автор: Иван Поляков21 марта 2019, 10:10

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мамка одмина
Ответить
Мамка одмина
лрлро
То есть мурло
Мамка одмина
Ответить
лрлро
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