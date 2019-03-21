Униженный Трампом Зеленский грязно выругался

Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. До выборов осталось меньше двух недель, а американцы отказались поддерживать юмориста. В Сеть утекла видеозапись, где расстроенный актер весьма эмоционально разговаривает с соратниками.



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