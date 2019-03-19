Сделано шокирующее заявление о связи Зеленского с Путиным
По словам радикала, главой государства может быть
исключительно украинец, живущий национальными архетипами и использующий в
повседневном общении мову. Зеленский этим критериям не
соответствует, полагает Корчинский.
Националист отметил, что представители других этносов могут занимать высокие должности в стране, но президент – это национальный символ, и он должен быть этническим украинцем. "Как должен быть у нас украинский национальный флаг. Не флаг Израиля, Казахстана, а флаг Украины", - высказался радикал в интервью изданию "Апостроф".
Зеленский не любит мову и не является этническим украинцем, уверен Корчинский. А раз так, подчеркнул националист, занимать главный государственный пост шоумен не может.
По его словам, актера ничего не держит в Незалежной – он может занимать какой угодно пост и где угодно. "Если Путин по-настоящему заинтересует Зеленского, он под него ляжет", - резюмировал Корчинский.
Актер пока занимает первую строчку в предвыборном рейтинге. Менее чем за две недели до выборов президента Украины социологи фиксируют рейтинг Зеленского на уровне 25-27%.
Впрочем, главный фактор успеха политика в нынешней Незалежной – поддержка американцев, а в Вашингтоне оказывать помощь Зеленскому не хотят, уверены эксперты. Аналитики полагают, что для США юморист – темная лошадка, от которой можно ожидать чего угодно.
О певице сняли ряд телепередач
Стало известно о радостном событии
Телеведущая усомнилась в психическом здоровье чиновников
Названа возможная причина кончины бизнесмена
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Он младше на 5 лет
Все беды от того что я толстая
Началовой ампутируют ногу
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Бросил меня в день рождения
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Я плохая мать?
Люди меня используют
Что происходит с Юлей Началовой?
Не дает уже полгода
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Изменяют все и всем
Изменила в начале отношений
Что делать?
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Приняла дорогой подарок от друга
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Обнаружили венерическое заболевание
Сначала машина или квартира?
Как вернуться в семью?
Пауза в отношениях это конец?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Девушка ослепла после инъекций
Сидит без работы и не ищет
Мужчина - скорпион
Борбата с алкохола е възможна
Женское
Жизнь после развода.