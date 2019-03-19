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Политика

Сделано шокирующее заявление о связи Зеленского с Путиным

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Актер Владимир Зеленский не может быть президентом Незалежной, поскольку не является этническим украинцем. Об этом заявил один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский. 
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По словам радикала, главой государства может быть исключительно украинец, живущий национальными архетипами и использующий в повседневном общении мову. Зеленский этим критериям не соответствует, полагает Корчинский.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Националист отметил, что представители других этносов могут занимать высокие должности в стране, но президент – это национальный символ, и он должен быть этническим украинцем. "Как должен быть у нас украинский национальный флаг. Не флаг Израиля, Казахстана, а флаг Украины", - высказался радикал в интервью изданию "Апостроф".

Зеленский не любит мову и не является этническим украинцем, уверен Корчинский. А раз так, подчеркнул националист, занимать главный государственный пост шоумен не может.

По его словам, актера ничего не держит в Незалежной – он может занимать какой угодно пост и где угодно. "Если Путин по-настоящему заинтересует Зеленского, он под него ляжет", - резюмировал Корчинский.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Актер пока занимает первую строчку в предвыборном рейтинге. Менее чем за две недели до выборов президента Украины социологи фиксируют рейтинг Зеленского на уровне 25-27%.

Впрочем, главный фактор успеха политика в нынешней Незалежной – поддержка американцев, а в Вашингтоне оказывать помощь Зеленскому не хотят, уверены эксперты. Аналитики полагают, что для США юморист – темная лошадка, от которой можно ожидать чего угодно. 

Автор: Иван Поляков19 марта 2019, 11:35

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