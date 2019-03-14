Выскочка Зеленский получил сокрушительный удар от Трампа

Актер Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но главный вопрос для комика – поддержат ли его в Вашингтоне. Для американцев юморист остается темной лошадкой, поэтому для Соединенных Штатов более предпочтителен действующий президент Петр Порошенко. Такое мнение высказал директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов.



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