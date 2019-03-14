Выскочка Зеленский получил сокрушительный удар от Трампа
Американцы не выступили категорически против переизбрания
Порошенко, что говорит о том, что возможный второй срок украинского лидера в
Вашингтоне воспринимают как логичный и нормальный факт, отметил эксперт в
интервью "ПолитНавигатору". При этом на тотальные нарушения
избирательной кампании со стороны штаба действующего президента США
предпочитают закрывать глаза.
Еще один значимый противник Зеленского – бывший премьер-министр Юлия Тимошенко – в ходе визита в Вашингтон не получила от Госдепа и руководства США четких сигналов о поддержке. "Что тоже очень важно и знаково", – отметил Денисов.
Сам же Зеленский остается темной лошадкой для американцев. В Вашингтоне до конца не понимают, чего ожидать от бойкого юмориста.
По словам Денисова, комик ведет консультации с американскими чиновниками в Киеве. Но все же потенциал Зеленского вряд ли достаточен для победы. "Думаю, основным кандидатом для США всё равно остается Порошенко", – резюмировал политолог.
Зеленский расстреливает депутатов под песню "Ні обіцянок, ні пробачень" известного украинского музыканта Виктора Павлика. В чем суть, видимо скоро узнаем. Зеленский играет в предвыборную кампанию. pic.twitter.com/idUV68zMaI— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 5 марта 2019 г.
За полмесяца до выборов президента Украины – 2019 Владимир Зеленский прочно удерживает лидерство. Согласно последним исследованиям социологической группы рейтинг, за шоумена готовы отдать голоса более 25% избирателей. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко идут на втором и третьем местах соответственно.
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