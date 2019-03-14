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Политика

Выскочка Зеленский получил сокрушительный удар от Трампа

Владимир Зеленский. Кадр из сериала "Слуга народа"
Актер Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но главный вопрос для комика – поддержат ли его в Вашингтоне. Для американцев юморист остается темной лошадкой, поэтому для Соединенных Штатов более предпочтителен действующий президент Петр Порошенко. Такое мнение высказал директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов. 
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Американцы не выступили категорически против переизбрания Порошенко, что говорит о том, что возможный второй срок украинского лидера в Вашингтоне воспринимают как логичный и нормальный факт, отметил эксперт в интервью "ПолитНавигатору". При этом на тотальные нарушения избирательной кампании со стороны штаба действующего президента США предпочитают закрывать глаза.

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 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Еще один значимый противник Зеленского – бывший премьер-министр Юлия Тимошенко – в ходе визита в Вашингтон не получила от Госдепа и руководства США четких сигналов о поддержке. "Что тоже очень важно и знаково", – отметил Денисов.

Сам же Зеленский остается темной лошадкой для американцев. В Вашингтоне до конца не понимают, чего ожидать от бойкого юмориста.

По словам Денисова, комик ведет консультации с американскими чиновниками в Киеве. Но все же потенциал Зеленского вряд ли достаточен для победы. "Думаю, основным кандидатом для США всё равно остается Порошенко", – резюмировал политолог.

За полмесяца до выборов президента Украины – 2019 Владимир Зеленский прочно удерживает лидерство. Согласно последним исследованиям социологической группы рейтинг, за шоумена готовы отдать голоса более 25% избирателей. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко идут на втором и третьем местах соответственно. 

Автор: Иван Поляков14 марта 2019, 20:03

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