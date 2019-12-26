Спортивный Путин довел украинцев до исступления

Ночная хоккейная лига была создана по инициативе Владимира Путина для популяризации любительского занятия спортом еще в 2011 году и с тех пор успела сильно развиться. Сейчас в ней насчитывается 963 команды. Наибольшее внимание общественность уделяет тем играм, где на лед выходит сам президент России.
Вечером 25 декабря российский лидер сыграл в традиционном предновогоднем матче на Красной площади. В его команде были министр обороны Сергей Шойгу, а также бывшие хоккеисты-профессионалы Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Касатонов, передает RT. Мерялись своими силами с ними губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Подмосковья Андрей Воробьев, предприниматели Геннадий Тимченко и Владимир Потанин, а также первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и музыкант Игорь Бутман.
Матч завершился со счетом 8:5 в пользу команды Владимира Путина. После игроки пообщались в раздевалке.
Определенная часть украинского общества крайне внимательно следит за всеми публичными появлениями Владимира Путина, а его участие в мероприятиях подобного рода вызывает у них крайне бурную реакцию. Впрочем, особой фантазии комментаторы проявить не смогли, большинство из них ограничились руганью и пересказыванием пропагандистских штампов, бытующий в украинском информационном пространстве.
Подобная реакция, считают другие пользователи Сети, неудивительна. Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту, до этого провел удачные международные переговоры в Париже, подвел итоги года и напоследок хорошо отдохнул в самом центре Москвы. Найти в этой цепочке событий повод для насмешек просто невозможно, из-за чего украинцы, для которых такая болезненная реакция успела стать нормой, доходят буквально до исступления.
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