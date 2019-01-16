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Политика

Путина готовились убить в Сербии

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Боевика, который готовил покушение на российского лидера, полицейские задержали недалеко от города Нови-Пазар. При нем была снайперская винтовка, а дома у подозреваемого нашли символику запрещенной в России группировки "ИГ" и ваххабитскую литературу.
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Полицейский патруль остановил 21-летнего террориста Армина Алибашича на улице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание стражей порядка привлек его рюкзак, в котором была спрятана винтовка с оптическим прицелом.

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Во время обыска дома подозреваемого был найден целый арсенал оружия, а также оборудование, компоненты и детонаторы для изготовления бомбы. Тут же хранился флаг террористической группировки "Исламское государство" и агитационные материалы.

Как пишут сербские СМИ, проверка контактов Алибашича показала, что акцию он запланировал на дату посещения Белграда российским лидером Владимиром Путиным – 17 января. "Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия объявила "ИГ", – пишет сербская "Правда".

"Сербские органы госбезопасности с особой тщательностью разбираются в этом деле ваххабитов. Известно, что Путин является целью террористов из-за войны, которую Россия ведет против "ИГИЛ". Наши силы в сотрудничестве с российскими коллегами находятся в готовности, держат ситуацию под контролем, и президент Российской Федерации в Белграде будет в полной безопасности", – заверил журналистов представитель сербских спецслужб.

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Публикация от «ЧЕЧНЯ СЕГОДНЯ» (@chechnyatoday_95)

Эксперты в области безопасности считают, что предполагаемый террорист действовал не один. Они подчеркивают, что ваххабиты, такие как Алибашич, "достаточно подготовлены и вооружены для совершения нападений на стратегическую инфраструктуру и места массового скопления людей". Специалисты уверены, что террористическая угроза из Нови-Пазара имеет корни в мусульманской части соседней Боснии и Герцеговины, пишет "Российская газета".

Автор: Андрей Евлампиев16 января 2019, 12:46
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