Путина готовились убить в Сербии
Полицейский патруль остановил 21-летнего террориста Армина Алибашича на улице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание стражей порядка привлек его рюкзак, в котором была спрятана винтовка с оптическим прицелом.
Во время обыска дома подозреваемого был найден целый арсенал оружия, а также оборудование, компоненты и детонаторы для изготовления бомбы. Тут же хранился флаг террористической группировки "Исламское государство" и агитационные материалы.
Как пишут сербские СМИ, проверка контактов Алибашича показала, что акцию он запланировал на дату посещения Белграда российским лидером Владимиром Путиным – 17 января. "Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия объявила "ИГ", – пишет сербская "Правда".
"Сербские органы госбезопасности с особой тщательностью разбираются в этом деле ваххабитов. Известно, что Путин является целью террористов из-за войны, которую Россия ведет против "ИГИЛ". Наши силы в сотрудничестве с российскими коллегами находятся в готовности, держат ситуацию под контролем, и президент Российской Федерации в Белграде будет в полной безопасности", – заверил журналистов представитель сербских спецслужб.
Эксперты в области безопасности считают, что предполагаемый террорист действовал не один. Они подчеркивают, что ваххабиты, такие как Алибашич, "достаточно подготовлены и вооружены для совершения нападений на стратегическую инфраструктуру и места массового скопления людей". Специалисты уверены, что террористическая угроза из Нови-Пазара имеет корни в мусульманской части соседней Боснии и Герцеговины, пишет "Российская газета".
Подруга рассказала о состоянии Примадонны
Родившая летом блондинка впервые продемонстрировала фигуру
Дочь артиста удалила все фото экс-возлюбленного
Меган и Кейт не могут найти общий язык