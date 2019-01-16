Путин вывел на чистую воду властолюбивого Порошенко
Нынешний президент Украины не останавливается ни перед чем ради сохранения власти. Он жертвует и межконфессиональным согласием в стране ради своих политических амбиций. Власти в Киеве не могут не понимать, что попытки загнать верующих в чужой храм ведут к серьезным последствиям.
"Тем не менее они готовы жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть. Все это видят в православном мире", – заявил президент России.
Владимир Путин в преддверие визита в Белград дал большое интервью сербским СМИ. Как сказал российский лидер, предоставление томоса об автокефалии украинской "новой церкви" – попытка легализовать раскольнические общины на Украине. Это грубое нарушение православных канонов.
"Новая церковь" – политический проект, цель которого – разделить народы Украины и России, уверен президент. "Неслучайно в Киеве уже заявили об окончательном обретении независимости от Москвы", – напомнил Путин. При этом российский лидер подчеркнул: Москва не намерена вмешиваться в религиозные процессы в соседней стране, передает РИА Новости.
Коснулся президент России и политики Запада. Путин подчеркнул, что США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, поскольку эти соглашения связывают руки Вашингтону в наращивании военного потенциала. Заявление о намерении выйти из ДРСМД стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий.
Москва не собирается закрывать глаза на развертывание американских ракет, отметил Путин. Они представляют прямую угрозу безопасности, и Россия будет вынуждена принимать ответные меры. Однако как ответственная и здравомыслящая страна она не заинтересована в новой гонке вооружений, подчеркнул Путин.
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