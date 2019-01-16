"Кровь стынет": Песков рассказал об отношении Путина к мату

Владимир Путин умеет выразить негативное отношение к человеку или процессу. Когда президент России делает это, кровь стынет в жилах.

Об отношении Владимира Путина к мату рассказал пресс-секретарь президента России. Дмитрию Пескову напомнили, что на последнем заседании Совета по культуре обсуждали вопрос допустимости мата в публичной сфере. Президент в шутку предложил использовать ненормативную лексику прямо на заседании.

На вопрос, ругается ли Путин матом, Песков прямо не ответил. Но признал: если президент недоволен, мало никому не покажется. "Могу лишь сказать, что как любой нормальный мужик он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", – заявил пресс-секретарь президента.

Песков не знает, был ли у Путина преподаватель по ораторскому искусству. "Если учитель и был, то мне об этом неизвестно. Но, с другой стороны, это все в основном основывается на опыте: Путин много выступает, много проводит переговоров", – сказал Песков в интервью изданию "АиФ".

Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин получил хорошее образование. Он и сейчас не перестает учиться. Песков отметил: сегодня все больше людей понимают, что нужно постоянно совершенствовать свои знания. Возраст при этом не имеет значения.

Ответил Песков и на вопрос, приходится ли Путину держать в руках наличные. По словам пресс-секретаря, это происходит пару раз в год. "Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться", – пояснил Песков. По его словам, после введения первых санкций против России из-за присоединения Крыма Путин распорядился, чтобы его зарплату и военную пенсию перечисляли на карту банка "Россия", который попал в черный список.