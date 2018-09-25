Украина приготовилась атаковать Кремль ракетами

Киев в очередной раз пытается напугать Россию неким "сверхновым оружием". Бывший народный депутат Украины Иван Заец призвал создать ракетный щит, способный "добить до Спасской башни Кремля".



Политик снова обвинил Россию в "нападении на Украину" и заявил, что страна все еще не является членом Североатлантического альянса. По его мнению, у Киева есть все ресурсы для создания ракетного щита.



"Мы оказались в фазе войны, на нас напала Россия", – сказал бывший депутат. Кроме того, Заец считает, что Москва якобы "замахнулась на весь международный порядок безопасности", передает РИА ФАН.

Стоит отметить, что в свое время Заец стал автором законопроекта, дискриминационного по отношению к жителям Крыма. Помимо этого, в Раде заговорили о деталях плана Украины по созданию военной базы в Азовском море.

На фоне этих высказываний Незалежная показала самое мощное украинское вооружение – так называемый тактический ракетный комплекс "Точка-У". В ВСУ намекнули, что в случае военной угрозы мощное оружие можно оперативно использовать, и ракеты ударят на любом расстоянии в зоне конфликта.

В марте 2018 года бывший главарь запрещенной в России экстремистской группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть возможности для захвата части территорий России. Он добавил, что Киеву необходимо "зачистить Донбасс от антигосударственного элемента".

