Позор и ошибка: как Запад отреагировал на рукопожатие Путина и Трампа

Самым позорным выступлением американского президента назвал речь Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным телеканал CNN. Ведущий Андерсон Купер дал такую оценку лидеру своей страны сразу после того, как завершилась трансляция из Хельсинки. Слова президента США подверглись резкой критике по всем пунктам.

Футбольный мяч, подаренный Путиным Трампу, напугал американских сенаторов. Некоторые из них предположили, что это подарок непростой. Старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что мяч надо проверить на наличие прослушивающих устройств. Его успокоил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер – он заверил политика, что спецслужбы этим займутся, передает RT со ссылкой на Fox News.

Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.