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Позор и ошибка: как Запад отреагировал на рукопожатие Путина и Трампа

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Дональд Трамп сдал Запад Владимиру Путину. Встреча в Хельсинки – позор и ошибка, комментируют западные СМИ итоги переговоров президентов России и США.
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Самым позорным выступлением американского президента назвал речь Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным телеканал CNN. Ведущий Андерсон Купер дал такую оценку лидеру своей страны сразу после того, как завершилась трансляция из Хельсинки. Слова президента США подверглись резкой критике по всем пунктам.

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Футбольный мяч, подаренный Путиным Трампу, напугал американских сенаторов. Некоторые из них предположили, что это подарок непростой. Старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что мяч надо проверить на наличие прослушивающих устройств. Его успокоил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер – он заверил политика, что спецслужбы этим займутся, передает RT со ссылкой на Fox News.

Президенты России и США в Хельсинки получили то, что хотели. Путин на пресс-конференции поставил свою страну в один ряд с Соединенными Штатами, подчеркнув ее особую роль в мире. В свою очередь Трамп воспользовался возможностью еще раз заявить, что никакого предвыборного сговора с Москвой не было, сообщает Sky News.

Трагической ошибкой назвал саммит в Хельсинки сенатор Джон Маккейн, а заодно заклеймил позором совместную пресс-конференцию президентов. Трамп не только не может противостоять Путину, но и не хочет этого делать, приводит слова Маккейна Североамериканское бюро НСН.

Немецкая газета Berliner Morgenpost обвинила Трампа в нарциссизме и пристрастии к автократам. Автор статьи уверен, что с Путиным президент США совершает "ту же ошибку, что и с Ким Чен Ыном – принимает их слова за чистую монету при отсутствии конкретных доказательств и соглашений". Американский лидер преподнес главе Кремля Запад на блюдечке, заключает издание.

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Автор: Андрей Евлампиев17 июля 2018, 08:41
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