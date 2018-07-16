Трампа распяли за встречу с Путиным
Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи оказался самым злым на язык: он сравнил зарубежную поездку главы Белого дома с неприличным жестом в адрес США. "Вся эта поездка – один гигантский средний палец, показанный президентом Трампом своей собственной стране. Просто челюсть упала", – написал политик у себя в Twitter.
Республиканец Джефф Флейк, в свою очередь, считает, что Трамп перекладывает ответственность за российскую агрессию на Америку. "Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда наш американский президент будет стоять на сцене с российским президентом и возлагать вину на Соединенные Штаты за российскую агрессию. Это постыдно", – написал сенатор от Аризоны.
Еще один сенатор, Марк Уорнер написал в Twitter, для президента США встать на сторону Путина против американских разведчиков и обвинить Соединенные Штаты в нападении России на американскую демократию – это полный позор.
"Это безумие, что президент Соединенных Штатов нападает на ФБР и верит Путину, а не своим собственным разведчикам и доказательствам, представленными как палатой, так и Сенатом. Поразительно!" – пишет сенатор Крис ван Холлен, комментируя ответ Трамп на вопрос о вмешательстве России в американские выборы.
��GEO-мониторинг��— Alexandr Dugin (@A_G_Dugin) 16 июля 2018 г.
Главное из встречи Путина и Трампа#геополитика #трамп #путинhttps://t.co/hX6QnMXbaZ https://t.co/hX6QnMXbaZ
Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что Трамп в очередной раз использовал международную арену, чтобы опозорить Америку, подорвать ее институты и ослабить альянсы, назвав выступление президента позором.
После такой критики, граничащей с оскорблениями, Трампу будет непросто объясняться с политической элитой после возвращения в Вашингтон. Очевидно, что для президента наступают непростые дни и это, несмотря на то, что он так и не признал Крым российским, о чем недвусмысленно давал понять за месяц до саммита в Хельсинки.
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