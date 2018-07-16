Трамп вынудил Путина повториться
На итоговой пресс-конференции после двухчасовых переговоров
с глазу на глаз оба лидера высказали удовлетворение, по сути, первой
полноценной встречей. Единственное, что Путину пришлось сделать в процессе
диалога, так это повторить своему визави, что российское государство никогда не вмешивалось
и не собирается вмешиваться во внутренние дела Вашингтона. Российский лидер сделал это после того, как Трамп затронул тему пресловутого вмешательства Кремля.
"В целом мы довольны нашей первой полномасштабной встречей", – сказал Путин, напомнив, что ранее лидеры общались только кратко на международных площадках. В ответ Дональд Трамп заявил, что российский лидер – хороший конкурент и сразу же привел в пример сферу, где Москва и Вашингтон могли бы конкурировать .
Речь зашла о проекте "Северный поток-2", который, как известно, очень не нравится американцам и украинцам. "Я не уверен, в лучших ли это интересах Германии, но это решение было принято", – сказал Трамп, намека на то, что Штаты уже ввели санкции в отношении Берлина и других европейских стран, поддержавших строительство газопровода.
Трамп с гордостью заявил, что США намерены стать крупнейшим производителем углеводородов. "Мы будем продавать сжиженный природный газ и конкурировать с трубопроводом", – сказал он.
#HELSINKI2018— Finland in Moscow (@EmbFinMoscow) 16 июля 2018 г.
Опубликована первая совместная фотография трёх президентов. Слева направо: Президент США Дональд #Трамп, Президент Финляндии Саули #Ниинистё, Президент России Владимир #Путин. Встреча президентов России и #США продлилась 2 часа 10 минут.
Фото: #Yle#Finland #Suomi pic.twitter.com/ZA3s1Dxjy8
Что касается сотрудничества России и США, то лидеры договорились о контактах спецслужб двух стран по борьбе с терроризмом. "Мы обсудили вопросы радикального исламизма, от чего страдают и Россия и США, – ужасные теракты. Мы договорились продолжать коммуникации между нашими отделами по безопасности для того, чтобы преодолеть это зло", – заявил Трамп на итоговой пресс-конференции.
Он добавил, что обсудил с Владимиром Путиным предотвращение теракта в Санкт-Петербурге. "Я также поблагодарил президента Путина за то, что он после этого позвонил мне и поблагодарил за это", – сказал Трамп.
Беседа тет-а-тет президентов России и США в Хельсинки продолжалась более двух часов. Параллельно беседовали между собой госсекретарь Помпео и глава МИД Лавров. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа стала третьей по счету, но, ка как пишут наблюдатели, первой по важности. Лидеры двух сверхдержав впервые встречались не на полях международных мероприятий, а на саммите, организованном исключительно для двух сторон.
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