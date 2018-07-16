Трамп вынудил Путина повториться

Американская политическая элита кусает локти. Дональда Трампа посылали в Хельсинки для того, чтобы он надавил на Владимира Путина в вопросе вмешательства Кремля в выборы 2016 года, а он ни слова не сказал о руке Москвы. Напротив, российскому лидеру пришлось еще раз напомнить своему коллеге о том, что Кремль не имеет никакого отношения к этому.

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