Трамп сбежал от Путина перед исторической встречей
Перед встречей с главой российского государства Дональд Трамп прибыл в президентский дворец в Хельсинки. Там он провел совместный завтрак с главой республики Саули Ниинисте. После этого американский лидер покинул резиденцию.
Начало переговоров Трампа и Путина было запланировано на 13:00, однако глава российского государства немного задержался. Путин прибыл к месту проведения саммита в 13:40. Его встретили президент Финляндии с супругой.
На этот раз задерживались американцы. Они начали появляться у резиденции спустя шесть минут после приезда Путина. Еще через 11 минут к президентскому дворцу прибыл кортеж Трампа.
Just got off work and @realDonaldTrump went past the road. If 5 minutes later, I would’ve missed him #TrumpPutinSummit #helsinki2018 #HelsinkiSummit2018 #TrumpPutinHelsinki #TrumpPutinMeeting pic.twitter.com/KCW3jB6Kvg— Raptorade (@Raptorade96) 16 июля 2018 г.
Президенты России и США сначала проведут переговоры в формате тет-а-тет. После этого запланирована совместная пресс-конференция. Ажиотаж вокруг встречи колоссальный: освещающие мероприятие журналисты даже умудрились устроить потасовку. Стоит отметить, что открытыми для корреспондентов будут лишь протокольная съема и пресс-конференция.
Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на международных конференциях G20 в Гамбурге в июле и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года. Финская столица была выбрана в качестве нейтральной площадки для общения двух лидеров неспроста. В 1969 году здесь прошли американо-советские переговоры по ограничению ядерных запасов, а в 1975-м – совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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