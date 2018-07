Трамп сбежал от Путина перед исторической встречей

Перед встречей с главой российского государства Дональд Трамп прибыл в президентский дворец в Хельсинки. Там он провел совместный завтрак с главой республики Саули Ниинисте. После этого американский лидер покинул резиденцию.

Начало переговоров Трампа и Путина было запланировано на 13:00, однако глава российского государства немного задержался. Путин прибыл к месту проведения саммита в 13:40. Его встретили президент Финляндии с супругой.

На этот раз задерживались американцы. Они начали появляться у резиденции спустя шесть минут после приезда Путина. Еще через 11 минут к президентскому дворцу прибыл кортеж Трампа.

Just got off work and @realDonaldTrump went past the road. If 5 minutes later, I would’ve missed him #TrumpPutinSummit #helsinki2018 #HelsinkiSummit2018 #TrumpPutinHelsinki #TrumpPutinMeeting pic.twitter.com/KCW3jB6Kvg