Стали известны тайные подробности встречи Путина с Трампом

Владимир Путин прилетит в Хельсинки на вертолете. Ночевать в Финляндии президент России не будет. А его собеседник уже остановился в правительственной резиденции. Дональд Трамп ожидает Путина на территории отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa, на окраине финской столицы.

Особых ожиданий от предстоящих переговоров нет ни у российской, ни у американской стороны. Как в Москве, так и в Вашингтоне заявляют: важен сам факт такой встречи. Можно надеяться, что, как минимум, будут разморожены каналы связи между Россией и США по таким важным вопросам, как терроризм, энергетика, незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты.

Финляндия в целях безопасности ввела паспортный контроль на своей границе с остальными европейскими странами – несмотря на то, что входит и в Евросоюз, и в шенгенскую зону. В Хельсинки будет перекрыт доступ на площадь, где находится дворец президента. Приходящие сюда паромы будут причаливать в других районах. Кроме того, местных жителей предупредили, что не надо снимать кортежи Путина и Трампа – даже на телефоны.

Просторный медиацентр с двумя саунами подготовлен в Хельсинки для журналистов. Ожидается, что в финскую столицу прибудут от 1,5 до 2 тысяч представителей СМИ из 61 страны. Распорядок дня уже опубликован в специальном мобильном приложении саммита HELSINKI2018. Стало известно, что российский лидер планирует переговоры и с финским президентом. "Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и Саули Ниинисте - в 16.30", – сказано в расписании.

Путин впервые за границей использует для передвижения лимузин российского производства #HELSINKI2018 pic.twitter.com/hzGskJS8Kt — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июля 2018 г.

Владимир Путин и Дональд Трамп ранее встречались на международных конференциях G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года. Финская столица выбрана в качестве нейтральной площадки для переговоров двух лидером неспроста. В 1969 году здесь начинались американо-советские переговоры по ограничению ядерных запасов, в 1975-м проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, а в 1990-м встречались Михаил Горбачев и Джордж Буш-младший, напоминает "Правда".