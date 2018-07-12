Москва осадила разинувшую рот на Крым Тимошенко

Заявления бывшего премьер-министра Украины, главы фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлии Тимошенко о возвращении Крыма с помощью армии связаны с предстоящими выборами президента Незалежной. Такое мнение высказал член Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.



По словам сенатора, "оранжевая принцесса" активно готовится к выборам. "Ее рейтинг на сегодняшний день – лидирующий в стране. Замечу, что и антирейтинг тоже немаленький", – подчеркнул законодатель в беседе с RT. Заявления о возвращении полуострова под контроль Киева Цеков назвал нереалистичными и невыполнимыми. "Больше чем уверен: она сама в эти заявления не верит", – добавил парламентарий.

Попытки Тимошенко сослаться на переговоры в будапештском формате вызвали у члена Совфеда удивление. "Он давно устарел. Это был 1994 год, все надеялись на одно, в том числе и в России, а получилось совсем другое", – сказал законодатель. По его словам, Будапештский меморандум, предполагающий гарантии безопасности Украине взамен отказа от ядерного оружия, нарушили прежде всего страны Запада.

В свою очередь депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин назвал слова Юлии Тимошенко "политическими разговорами, которые промывают людям мозги". По его словам, на Украине нет консолидирующей силы, а "оранжевая принцесса" уже была у власти, и лучше от этого простым людям не стало. "Поэтому я думаю, что она занимается пустыми хлопотами", – сказал Кискин в эфире радио Sputnik.

"Тимошенко считает, что Крым можно вернуть с помощью мощной армии"

Это не столько сара Тимошенко так хочет Крыма, сколько её начальники в США и НАТО хотят получить наш Крым. А такое уже было в 1853 году, мы помним это. — Фома Эн (@Foma_Ne) 12 июля 2018 г.

Напомним, что лидер "Батькивщины", выступая перед военными, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, рассказала о своем плане по возвращению Крыма под контроль Киева. По ее словам, этого можно достичь с помощью "мощной украинской армии" и Будапештского меморандума.

Президентские выборы на Украине должны пройти в мае 2019 года. Глава государства Петр Порошенко, вероятно, будет баллотироваться на второй срок, однако его рейтинг продолжает падать.