Тимошенко разболтала план по захвату Крыма

Крым и Донбасс – украинская территория, и никто не может вести разговоры о том, чтобы отдать ее часть. С таким лозунгом Юлия Тимошенко выступила на встрече с военными, принимавшими участие в боевых действиях на востоке Украины. Лидер "Батькивщины" призвала их не допустить "теневой легализации" воссоединения полуострова с Россией.

"Наша команда много сделала, чтобы сформировать видение того, как достигнуть мира и вернуть Крым и Донбасс", – подчеркнула Тимошенко. По ее словам, Украине необходим мир, который можно установить только с помощью "мощной украинской армии" и Будапештского меморандума.

Говоря о Будапештском меморандуме, Тимошенко имела в виду документ, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании. Он гарантирует соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства.

Напомним, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум. По его итогам полуостров стал частью территории России, а Севастополь – городом федерального значения. Украина и западные страны результат голосования не признали. Москва подчеркнула, что все прошло в соответствии с нормами международного права, напоминает "Газета.ru".

