"Потенциал хороший": Путин подшутил над непотопляемым Мутко

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным речь зашла о вице-премьере Виталии Мутко. Моряки в шутку спросили главу государства, могут ли они рисовать портреты чиновника на кораблях, чтобы суда были непотопляемыми.

Президент не растерялся и ответил на непростой вопрос. По словам главы государства, про Мутко ходит много слухов, а его английский нуждается в совершенствовании. "Но за годы его работы в роли министра спорта, а затем вице-премьера сделано много в этой сфере", – сказал Путин.

По его словам, оценивая деятельность чиновника, необходимо опираться на факты, а не на эмоции. Глава государства напомнил про инфраструктуру в Сочи, которая обустраивалась в том числе под контролем нынешнего вице-премьера.

Владимир Путин добавил, что Мутко еще нужно очень много сделать, чтобы проявить свои лучшие качества на новой должности. Президент напомнил, что на чиновника велась атака в связи с допинг-скандалом. "И в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Потенциал у него хороший", – резюмировал президент.





Напомним, Виталий Мутко впервые продемонстрировал свои знания английского языка еще в 2010 году в бытность министром спорта и туризма. Чиновник выступал с речью в Цюрихе, где представлял российскую заявку на право принимать чемпионат мира по футболу. Свою речь он произнес с ярко выраженным русским акцентом, пользователи Сети разнесли ее на множество цитат.

Новую должность Мутко получил в прошлом месяце. Чиновник был назначен на должность вице-премьера по вопросам строительства.

Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина после переизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как глава государства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Россияне спрашивают о ЖКХ, пенсии, здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году главе государства поступило более двух миллионов вопросов.