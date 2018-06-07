Путин строго предупредил зарвавшегося Порошенко

Если украинская армия попытается пойти в наступление на позиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то это будет иметь тяжелые последствия для Незалежной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина в ходе ежегодной прямой линии с главой государства.

Прилепин заявил, что в Донецкой республике есть данные о готовящемся наступлении украинских силовиков в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Путин в ответ выразил надежду, что "до таких провокаций дело не дойдет".

Но если такое все-таки случится, подчеркнул глава государства, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. "Еще раз скажу: надеюсь, этого не случится", – сказал президент.

По его словам, Москва оказывает необходимую помощь непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам. "Будем делать это и дальше", – резюмировал Путин.

Напомним, за последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. Вооруженные силы Украины попытались атаковать позиции отрядов ДНР и ЛНР в районе города Горловка, который расположен севернее Донецка. Силовики попытались взять под контроль господствовавшие над населенным пунктом высоты. В случае их захвата оборона города стала бы для ополченцев бессмысленной. Как писали украинские СМИ, в случае успеха в дальнейшем ВСУ намереваются атаковать Дебальцево и Енакиево, постепенно затягивая петлю вокруг столицы Донецкой республики.





Писатель Захар Прилепин с самого начала конфликта в Донбассе не скрывал своей позиции. По его словам, Донецк – это не Украина. В 2017 году он лично отправился в регион и вступил в ряды вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.

Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина после переизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как глава государства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Путина спрашивают о социально-экономических вопросов – жилищные вопросы, ЖКХ, пенсии, здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году главе государства поступило около двух миллионов вопросов.