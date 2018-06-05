Путин нанес удар по мечтам Порошенко

В рамках интервью перед рабочим визитом в Вену президент России Владимир Путин ответил на вопрос австрийского журналиста о гипотетических условиях, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины. Он подчеркнул, что полуостров останется российским.

Один из краеугольных камней, на которых президент Украины Петр Порошенко строит свою политику, – обещание вернуть Крым в состав Незалежной. Это стало идеей фикс украинского лидера, и ей не мешает не только мнение крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, но и принципиальная невозможность подобного сценария.

Тем не менее австрийский журналист во время интервью, которое дал Владимир Путин перед официальным визитом в Вену, поинтересовался, при каких условиях может быть исполнена мечта Петра Порошенко. "Нет таких условий и быть не может", – цитирует главу государства RT. Он отметил, что большинство крымчан проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России, причем сделали это самостоятельно.

"Когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, у людей возникло желание защититься. И первое, что пришло в голову, – восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию", – напомнил Путин о событиях 2014 года.

"Это разве запрещено уставом Организации Объединенных Наций? Нет. Там прямо прописано право наций на самоопределение", – подчеркнул он.

