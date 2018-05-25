Украина закрыла Крым для россиян

Украина решила гадить России исподтишка: в Одессе и Киеве блокируют продажу авиабилетов в Крым из российских городов. Украинские компании несут убытки, но властям на это наплевать.

Блокирование Службой безопасности Украины работы украинских компаний, продававших авиабилеты в Крым из российских городов – часть подготовленных провокаций против России, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

"Последние дни поступают сведения с Украины, которые свидетельствуют, что украинские власти переходят в наступление по всем направлениям. Делается это нагло, безосновательно и абсолютно на антиправовой основе. Очевидно, поставлена задача произвести как можно больше шума и провокаций", – сказал РИА Новости Иоффе.

Оно отметил, что терпеть дальше этот беспредел невозможно. Украина полностью перешла на неправовые рельсы и ведет себя оскорбительно по отношению к великой России и великому русскому народу. По словам главы общественной палаты, это оскорбляет и украинцев.

Напомним, что атаки на Крым возобновились на Украине сразу же после того, как президент Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту.

97 % россиян знают про меня, делайте репост, давайте найдём остальные 3 % :) #крымскиймост

https://t.co/XAf1zCorvx — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 25 мая 2018 г.

На этой неделе в Верховной раде прозвучала идея о том, что мост нужно взорвать, так как он – часть вражеской инфраструктуры. В Москве это заявление оценили как призыв к совершению террористического акта.

А накануне нардеп Нестор Шуфрич объявил Крымский мост собственностью Украины. По его словам, все инфраструктурные объекты, когда-либо построенные на крымской территории, находятся в распоряжении Киева, поскольку Крым – исключительно украинский.