Украина закрыла Крым для россиян
Блокирование Службой безопасности Украины работы украинских компаний, продававших авиабилеты в Крым из российских городов – часть подготовленных провокаций против России, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
"Последние дни поступают сведения с Украины, которые свидетельствуют, что украинские власти переходят в наступление по всем направлениям. Делается это нагло, безосновательно и абсолютно на антиправовой основе. Очевидно, поставлена задача произвести как можно больше шума и провокаций", – сказал РИА Новости Иоффе.
Оно отметил, что терпеть дальше этот беспредел невозможно. Украина полностью перешла на неправовые рельсы и ведет себя оскорбительно по отношению к великой России и великому русскому народу. По словам главы общественной палаты, это оскорбляет и украинцев.
Напомним, что атаки на Крым возобновились на Украине сразу же после того, как президент Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту.
97 % россиян знают про меня, делайте репост, давайте найдём остальные 3 % :) #крымскиймост— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 25 мая 2018 г.
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На этой неделе в Верховной раде прозвучала идея о том, что мост нужно взорвать, так как он – часть вражеской инфраструктуры. В Москве это заявление оценили как призыв к совершению террористического акта.
А накануне нардеп Нестор Шуфрич объявил Крымский мост собственностью Украины. По его словам, все инфраструктурные объекты, когда-либо построенные на крымской территории, находятся в распоряжении Киева, поскольку Крым – исключительно украинский.
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