Украина открыто строит планы по уничтожению Крымского моста

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук выразил желание "уничтожить Крымский мост через Керченский пролив". По его словам, это "вражеская инфраструктура".



Мосийчук заявил, что мост через Керченский пролив "соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора". "Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации это стратегический объект", – добавил он.

Депутат убежден, что "любая нормальная страна, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру". На этом несуразные высказывания Мосийчука не закончились. Он подчеркнул, что мог бы взорвать Крымский мост лично, если бы занимал пост министра обороны, передает Ura.ru.

Ранее на сайте журнала The Washington Examiner появилась статья журналиста Тома Рогана, в которой тот назвал мост через Керченский пролив "возмутительным оскорблением" и призвал Украину нанести по нему удар. Более того, Роган дал рекомендации, как лучше совершить атаку.





Позже Следственный комитет России возбудил в отношении журналиста и редактора Washington Examiner уголовное дело. Представители ведомства усмотрели в публикации признаки призывов к террористической деятельности.

Напомним, 15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии, а также пообщался со всеми, кто участвовал в реализации проекта.