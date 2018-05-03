В Кремле раскрыли тайну переезда Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности предстоящей инаугурации Владимира Путина. По его словам, сценарий церемонии не претерпел серьезных изменений по сравнению с прошлыми годами.

"Много сейчас пишут насчет того, что не будет переезда (Владимира Путина. – Прим. ред.), но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль", – сказал представитель главы российского государства.

Песков напомнил, что во время прошлой инаугурации, в 2012 году, Путин заступал на президентский пост с позиции председателя правительства. А раз так, то сейчас необходимости в переезде нет, сказал он. Тем не менее, добавил пресс-секретарь, так или иначе кортеж будет использоваться. "Потому что он переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец", – пояснил спикер президента.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Ранее уже появлялась информация, что организаторы церемонии могут исключить традиционный проезд президентского кортежа по Москве. На прошлых инаугурациях глава государства добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта Федеральной службы охраны (ФСО).

����Инаугурация Президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца!

Божьей Помощи Вам Владимир Владимирович! pic.twitter.com/YtRkYs7IFB — Юлия Сапронова (@usapronova) 1 мая 2018 г.

Также СМИ стало известно имя диктора, который будет вести мероприятие. Столь почетную и ответственную обязанность решили возложить на актера и телеведущего Евгения Хорошевцева. Ранее он уже работал на инаугурациях главы российского государства.

Кроме того, сообщалось, что на торжественной церемонии будут присутствовать волонтеры, которые работали в избирательных штабах Путина. Соответствующую информацию позже подтвердил пресс-секретарь президента.

Выборы главы государства состоялись 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент страны Владимир Путин одержал уверенную победу, набрав 76,69% голосов. По итоговым данным Центризбиркома, за него отдали свои голоса более 56,4 миллиона россиян.