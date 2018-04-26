Найден ведущий для инаугурации Путина
Инаугурация президента России состоится 7 мая. Уже сейчас активно ведется работа по подготовке этого события. В частности, сделан выбор ведущего церемонии.
"Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации", – цитирует РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки.
Ранее Хорошевцев рассказал, что у него есть сменщик. Он отметил, что сам не работает в Кремле на постоянной основе.
Также сообщалось, что на инаугурацию Владимира Путина пригласят волонтеров, работавших в избирательных штабах главы государства. "Мы бы хотели, чтобы инаугурацию могла наблюдать молодежь, которая действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров. Тем более что ее действительно было много", – цитирует "Газета.ru" знакомого с обстоятельствами подготовки чиновника. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
#Инаугурация президента России Владимира #Путин состоится 7 мая.— Реалист (@northern_50) 12 апреля 2018 г.
На церемонию российский лидер поедет в новом лимузине проекта #Кортеж pic.twitter.com/T0YPD1yxzQ
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в день инаугурации Владимир Путин будет передвигаться на российском лимузине проекта "Кортеж". Однако позже выяснилось, что это не так. Несмотря на то что автомобиль полностью готов, использовать его на церемонии не будут.
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