Оговорка Медведева рассмешила Путина

Дмитрий Медведев разволновался, представляя Владимиру Путину состав нового правительства. Зачитывая список на встрече в сочинской резиденции президента России, премьер-министр перепутал отчества кандидатов.

Спросив позволения у президента зачитать весь список, премьер-министр раскрыл голубую папку и огласил имена кандидатов. Вопреки ожиданиям, никакого удивления у Путина предложения Медведева не вызвали. Заминка в процедуре произошла лишь однажды – когда премьер зачитывал имя будущего министра обороны.

Медведев так разволновался, что забыл отчество Сергея Шойгу – и назвал его Константиновичем. Он тут же исправился, а Путин уже смеялся. После чтение продолжилось, уже без запинки. Президент напомнил премьер-министру, что все кандидатуры предварительно обсуждались, вопросов у него нет – и пообещал сегодня же подписать указы о назначении.

Как писали Dni.Ru, свои посты в новом кабинете сохранили исполняющие обязанности министра внутренних дел Владимир Колокольцев, юстиции – Александр Коновалов, иностранных дел – Сергей Лавров, культуры – Владимир Мединский, промышленности и торговли – Денис Мантуров, здравоохранения – Вероника Скворцова, финансов – Антон Силуанов, экономического развития – Максим Орешкин, энергетики – Александр Новак, труда и соцзащиты – Максим Топилин, обороны – Сергей Шойгу, спорта – Павел Колобков.

Наблюдатели дождались также разрешения одной из главных интриг в кадровых перестановках в кабмине. Бывший министр финансов Алексей Кудрин согласился встать во главе Счетной палаты. А ее руководитель, Татьяна Голикова, по рекомендации Дмитрия Медведева станет вице-премьером, отвечающим за социалку и здравоохранение, пишет "Комсомольская правда".

При этом первым вице-премьером предложено назначить министра финансов Антона Силуанова, который теперь будет совмещать две должности. Кроме того, глава кабмина предложил переназначить Ольгу Голодец (по вопросам культуры и спорта), Виталия Мутко (по вопросам строительства), Дмитрия Козака (по вопросам промышленности и энергетики) и Юрия Трутнева (вопросы развития Дальнего Востока).

