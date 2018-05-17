Трамп объявил о новом ударе по России

Президент США Дональд Трамп поручил своим министрам разработать план новых санкций против нашей страны. Такое решение Белый дом принял за якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Пакет дополнительных санкций в отношении России американский лидер делегировал госсекретарю Майклу Помпео. Хотя, согласно закону США о военном бюджете на 2018 год, президент должен сам заниматься этим вопросом.

Помпео будет работать в координации с министрами торговли, обороны, финансов и директором Национальной разведки, передает НСН. Меры будут введены в отношении лиц, ответственных за невыполнение положений договора, в том числе "политических фигур правительства России", сообщает сайт "Комсомольская правда".

Трамп представит документ на рассмотрение конгресса. В своем распоряжении в качестве санкций глава государства предлагает блокировать или запрещать все транзакции, связанные с активами и собственностью подозреваемых, если они находятся на территории США. Этим гражданам закроют въезд на территорию страны.

В Москве утверждения о том, что Россия отказывается от дальнейшего сокращения ядерного вооружения, назвали откровенной подтасовкой, передает РИА Новости. Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Москва хочет сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и готова на переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности США и СССР заключили в 1987 году. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения.