Россию ждет участь "изолированной парии" из-за якобы отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое заявление сделал глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер.

По его словам, Британия и Евросоюз должны тесно сотрудничать в вопросах безопасности, чтобы противостоять "злополучным попыткам Москвы подорвать западные демократии". Паркер назвал Россию враждебным государством и обвинил нашу страну в том, что мы якобы хотели пагубно и агрессивно действовать при помощи своих военных и разведывательных структур.

Кроме того, руководитель британского специального ведомства считает, что власти России нарушают международные нормы права, и обвиняет нашу страну в клевете и дезинформации по делу Скрипаля, передает РИА ФАН. Паркер полагает, что Запад должен "пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и затуманиваний, которые исходят от российской пропагандистской машины", сообщает Reuters.

Подобные выводы подвели Великобританию к подлым угрозам изоляции нашего государства на мировой арене. Раньше до такого Туманный Альбион не опускался: подобные заявления позволяли себе разве что США. Официально свою речь Эндрю Паркер представит в Берлине.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления нашли следы вещества "Новичок", разрабатывавшегося в СССР в военных целях. Среди "обвиняемых" были стол, за которым обедали отец и дочь; чемодан с ядом, прилетевший в руках Юлии из Москвы; дверь дома Скрипалей и, наконец, гречневая каша. Москва отвергла обвинения.