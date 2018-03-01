Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов

"Никто из мужчин не вступился!" – так прокомментировала очередные предвыборные дебаты кандидат в президенты Ксения Собчак. По словам телеведущей, во время диспута, который состоялся в студии Первого канала, ее оскорбил ведущий Анатолий Кузичев.

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