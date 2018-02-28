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Общество

"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства

Ксения Собчак и Владимир Жириновский. Фото: Dni.Ru
Дебаты на тему обороноспособности России завершились потасовкой кандидатов в президенты. Дискуссия в прямом эфире достигла кульминации, когда Ксения Собчак ответила на оскорбления Владимира Жириновского, выплеснув ему в лицо стакан воды.
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Теледебаты кандидатов в президенты транслировались на телеканале "Россия 1". Конфликт разгорелся во время выступления Сергея Бабурина. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прервал своего оппонента, на что получил замечание от Ксении Собчак.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Дебаты кандидатов в президенты 28 февраля посвящены обороноспособности страны и армии. В них принимают участие Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Известный вспыльчивым характером Владимир Вольфович замечания от Собчак не стерпел и назвал ее дурой. "С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" – там разврат. Пусть заткнется", – сказал Жириновский.

Ксения Анатольевна в долгу не осталась, заметив, что участники шоу "Дом-2" ведут себя приличнее, чем главный либерал-демократ. В ответ Собчак выслушала длинную тираду, которую издание привести не может ввиду ее нецензурности. Попытки ведущего Владимира Соловьева успокоить разбушевавшегося Жириновского успеха не имели.

Владимир Жириновский. Кадр youtube.com

Ход был за дамой, и Собчак облила политика водой. "Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", – сказала Собчак. Далее последовала еще одна длинная тирада в исполнении Владимира Вольфовича.

Автор: Андрей Евлампиев28 февраля 2018, 16:33
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Чем удивляла Собчак

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