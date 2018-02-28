"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства

Дебаты на тему обороноспособности России завершились потасовкой кандидатов в президенты. Дискуссия в прямом эфире достигла кульминации, когда Ксения Собчак ответила на оскорбления Владимира Жириновского, выплеснув ему в лицо стакан воды.

Теледебаты кандидатов в президенты транслировались на телеканале "Россия 1". Конфликт разгорелся во время выступления Сергея Бабурина. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прервал своего оппонента, на что получил замечание от Ксении Собчак.

Дебаты кандидатов в президенты 28 февраля посвящены обороноспособности страны и армии. В них принимают участие Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Известный вспыльчивым характером Владимир Вольфович замечания от Собчак не стерпел и назвал ее дурой. "С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" – там разврат. Пусть заткнется", – сказал Жириновский.

Ксения Анатольевна в долгу не осталась, заметив, что участники шоу "Дом-2" ведут себя приличнее, чем главный либерал-демократ. В ответ Собчак выслушала длинную тираду, которую издание привести не может ввиду ее нецензурности. Попытки ведущего Владимира Соловьева успокоить разбушевавшегося Жириновского успеха не имели.

Ход был за дамой, и Собчак облила политика водой. "Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", – сказала Собчак. Далее последовала еще одна длинная тирада в исполнении Владимира Вольфовича.