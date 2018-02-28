ЦИК отказался от ответственности за перепалку Собчак и Жириновского
Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина не стала комментировать перепалку лидера ЛДПР Владимира Жириновского и телеведущей Ксении Собчак во время теледебатов на канале "Россия 1". "Этот вопрос вне компетенции ЦИК", – цитирует ее НСН.
"Все, что касается взаимоотношений кандидатов, находится не только в плоскости избирательного закона, но и во всех остальных законодательных рамках. Каких-то специальных норм по данному случаю не предусмотрено. Дебаты, происходящие в прямом эфире, не контролируются Центральной избирательной комиссией", – подчеркнула Майя Гришина.
Вместе с этим, она назвала условие. при котором ЦИК все же займется проверкой произошедшей на глазах миллионов телезрителей перепалкой. "Если кто-то из кандидатов посчитает, что такими действиями были нарушены его избирательные права, ЦИК будет обязана рассмотреть такое обращение", – заметила секретарь Центральной избирательной комиссии.
Напомним, конфликт между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел во время дебатов кандидатов в президенты страны на телеканале "Россия 1". Глава ЛДПР перебивал одного из своих соперников – Сергея Бабурина. Тогда телеведущая, также решившая попробовать силы в борьбе за должность российского лидера, сделала ему замечание.
Все закончилось перепалкой. В какой-то момент Ксения Собчак плеснула в лицо Владимиру Жириновскому водой. Однако это не успокоило опытного политика, а только вызвало новый поток брани.
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