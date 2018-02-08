Песков побоялся высказаться о поездке Собчак в США

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о поездке кандидата в президенты России Ксении Собчак в США. В Вашингтоне светская львица намерена посетить Национальный молитвенный завтрак, на котором ожидается присутствие главы Белого дома Дональда Трампа.



"Идет электоральный период, избирательная кампания, поэтому здесь неважно, что считаю я. Важно, как это воспринимает ЦИК (Центральная избирательная комиссия. – Прим. ред.), который является ведущим органом по организации президентских выборов", – заявил Песков.

Представитель президента напомнил, что в начале февраля он получил предупреждение от главы ЦИКа Эллы Памфиловой, и не хочет иметь второе. Тогда она обратила внимание на агитационную составляющую в заявлениях Пескова. Позже выяснилось, что нарекания вызвали слова пресс-секретаря президента о том, что Путин является "абсолютным лидером общественного мнения".

Кандидат на высший государственный пост Ксения Собчак уже прилетела в Соединенные Штаты на Национальный молитвенный завтрак, который состоится в четверг, 8 февраля. Комментируя свою поездку, телеведущая заявила, что в условиях ухудшающихся отношений Москвы и Вашингтона она намерена стать посредником в налаживании связей.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак едет в Вашингтон за деньгами: «В ходе визита проведет встречи по вопросам финансирования ее избирательной кампании»

Ну какое вмешательство в выборы, о чем вы? pic.twitter.com/5VcFarbMy0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2018 г.

"У меня будут встречи и с сенаторами – людьми, которые занимаются конкретно Россией и российскими списками", – рассказала Собчак. Светская львица также выразила уверенность, что может дать "пару идей" президенту США Дональду Трампу. По ее мнению, они с главой Белого дома очень похожи, ведь оба пришли в политику из шоу-бизнеса. При этом от каких-либо советов от американского лидера Собчак отказалась.

Кандидат в президенты России демонстрирует готовность до конца отстаивать интересы своей страны: Ксения Собчак в Вашингтоне pic.twitter.com/0g1lc7riIh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 февраля 2018 г.

Напомним, телеведущая заявила о намерении выдвинуться кандидатом в президенты России в октябре прошлого года. В конце декабря Центризбирком зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом на высший государственный пост. Светская львица выдвинулась от партии "Гражданская инициатива".

