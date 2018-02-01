Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Доверенное лицо Грудинина застали в форме офицера СС

Павел Грудинин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Странный фотоколлаж обнаружили пользователи соцсети "ВКонтакте" на странице доверенного лица кандидата в президенты от КПРФ. Авторы изобразили депутата Воронежской областной думы Максима Ситникова в форме офицера дивизии СС.
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Авторство поста подтверждено – его разместила на странице подруга депутата. Странно то, что Ситников – доверенное лицо Павла Грудинина - не только не возмутился, но поставил под снимком отметку "Мне нравится".

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 Павел Николаевич Грудинин

Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

"Макс – доверенное лицо кандидата в президенты Павла Грудинина. Максим и его друзья – боги фотошопа", – опубликовал пост Telegram-канал Mash. Отмечается, что не менее странно отреагировали на подозрительный образец Photoshop и друзья Ситникова в соцсети, утверждая, что этот образ депутату идет.

В аккаунте Ситникова много удивительного. К примеру, в разделе "Информация о себе" пользователь пишет, что ему "нравится женская грудь".

Тем временем герой скандала отреагировал на шум в прессе. "Сегодня общественность яростно обсуждает коллаж, найденный на просторах Сети с моим участием. Хочу отметить, что фото в форме сделано было с помощью программы Photoshop (сам я форму не надевал и не примерял) моей одногруппницей во время студенчества в 2011 году, очень удивительно, что "всплыло" это фото только спустя семь лет! Ее мотивы создания этого фото мне не известны, но подозреваю, что оно было сделано в шутливой форме. У меня не было ни малейшей цели задеть чьи-то чувства или очернить чью-то репутацию", – написал Ситников. 

В свою очередь "МК", комментируя странную находку, напоминает, что избирательная кампания кандидата от КПРФ Павла Грудинина уже ознаменовалась скандалами. В частности, всплыла история о его счетах и ценных бумагах в зарубежных банках. Позже в прессе появились детали его сделок с недвижимостью в руководимом им совхозе имени Ленина.

Попытки СМИ выяснить истину окружение Грудинина всеми силами пресекает. Иногда, как это было перед пресс-конференцией в Башкирии, на помощь призывают телохранителей: те силой выдворили из зала аккредитованного журналиста.

Как писали Dni.Ru, Грудинин – директор совхоза имени Ленина, где выращивают клубнику. Кандидат от КПРФ усиленно рекламирует себя тем, что является "эффективным хозяйственником" и знает, как поднять сельское хозяйство.  

Однако пользователи Сети утверждают, что клубника в совхозе выращивается всего лишь на площади шесть гектаров, тогда как остальные земли сдаются под строительство жилья, складов и офисов.

По данным самого Грудинина, его доходы составили за шесть лет более 157 миллионов рублей. Вместе с тем в своей декларации кандидат забыл указать, что у него за рубежом есть ценные бумаги на 7,5 миллиарда рублей.

Автор: Андрей Евлампиев1 февраля 2018, 15:12

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