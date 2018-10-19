Страдающего от побоев Порошенко сделали бомжом

Президента Украины Петра Порошенко выгоняют на улицу. Депутаты "Оппозиционного блока" в Верховной раде предложили лишить лидера Незалежной здания его администрации, передав ее Константинопольскому патриархату.



Соответствующую инициативу внесли на рассмотрение украинского парламента депутаты Михаил Добкин, Александр Вилкул и Нестор Шуфрич. Таким образом они пытаются защитить Андреевскую церковь, которую Киев планирует передать Константинопольскому патриархату в рамках создания автокефальной церкви в Незалежной.

Парламентарии заблокировали подписание постановления о передаче храма спикером Верховной рады Андреем Парубием до того момента, пока их обращение не будет рассмотрено депутатским корпусом. Андреевская церковь должна, по мысли Киева, стать резиденцией патриарха Константинополя на Украине. Вместо этого депутаты "Оппозиционного блока" предлагают передать Вселенской кафедре здание администрации лидера Незалежной, по сути, выгнав оттуда Порошенко.

С инициативой о передаче Андреевской церкви Константинополю выступил лично Порошенко. Такой шаг он назвал символическим жестом единения с матерью-церковью. Инициативу украинского лидера одобрили 237 парламентариев.

Ранее Константинопольский патриархат – первый в ранге православных кафедр – заявил о решении предоставить автокефалию (независимость) украинскому православию. В этом случае самая крупная из поместных православных церквей – Русская – может потерять сотни храмов и миллионы прихожан на территории Незалежной. В Москве полагают, что это станет крупнейшим расколом в христианстве со времен разделения на православие и католичество в 1054 году.

Порошенко заявил, что Русская православная церковь не имеет прав на Украину, так как в XVII веке была произведена «московская аннексия» Киевской митрополии



Вот умеет он заставить бросить все дела и начать смеяться в голос — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 14 октября 2018 г.

Стоит отметить, что передача Киевской митрополии в управление Русской православной церкви была санкционирована Константинополем в конце XVIII века. Таким образом, Вселенский патриархат сейчас занимается оспариваем собственного решения.

Пляски вокруг украинской автокефалии могут дорого обойтись Порошенко и снизить его не самый впечатляющий рейтинг. На фоне нерешенных за прошедшие четыре года проблем он начинает походить на мальчика для битья, которого жестко критикуют все политические силы. На недавнем заседании согласительного совета Верховной рады лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о скорой политической смерти лидера Незалежной.