Порошенко исподтишка нанес удар по России

Петр Порошенко добился проведения голосования в Генассамблее ООН по его проекту о милитаризации Черного и Азовского морей. Со слов украинского лидера, резолюцию поддерживает 41 страна.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник, 17 декабря, Генеральная Ассамблея согласилась рассмотреть его проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей, сообщает Ura.ru. По его словам, 41 страна готова выступить в качестве соавтора документа. "Мы надеемся, что этот достаточно сильный документ завтра Генеральной Ассамблеей будет проголосован", – сказал Порошенко на пресс-конференции в Киеве.

Ситуация начала накаляться после того, как российские военные задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Украинские моряки были вооружены. Их задержали до выяснения обстоятельств.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. В ответ на произошедшее в Черном море Порошенко объявил военное положение в десяти областях Украины сроком на 30 дней.