В убийстве Трампа обвинят Россию

О том, что американская пресса в большинстве своем, мягко говоря, недолюбливает своего президента секретом ни для кого не является. В своей ненависти к главе Белого дома "рукопожатные" СМИ дошли до того, что в открытую мечтают об убийстве американского лидера.



Речь идет про влиятельную газету The New York Times, которая занимает жесткую антитрамповскую позицию, то и дело обрушиваясь с огульной критикой в адрес 45-го президента США. Как заметил в своем телеграм-канале политолог Иван Данилов (Crimson Alter), об убийстве американского лидера говорится в разделе "5 романистов представляют себе следующую главу Трампа".

"Особенно пикантный момент: в этой "мечте" Трампа убивает российский агент при помощи сотрудника американских спецслужб, который устал от Трампа", - пишет аналитик.

Пять возможных глав – это сценарии того, как может закончиться расследование комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера по "сговору Трампа с Москвой". Сложившуюяся ситуацию Данилов назвал позорной, подчеркнув, что те люди, кто всерьез размышляют об убийстве Трампа, смеют заявлять о нагнетении "атмосферы ненависти" в России.

"Ну и не могу отметить в скобках что одного из президентов США которые не подружились с Федрезервом таки действительно застрелили (речь, видимо, идет о Джоне Кеннеди. – Прим. ред), но вот списать это на СССР тогда никому не пришло в голову. А сейчас... как знать?" – размышляет эксперт.





The New York Times наряду с CNN и другими СМИ, поддерживающими Демократическую партию, входит в число резких критиков президента Трампа и его политики. Особенно это касается отношений главы Белого дома с Россией. Оппонирующие республиканцу медиа не устают заявлять о его сговоре с Кремлем, хотя за почти два года с момента избрания Трампа никаких доказательств своим голословным обвинениям они не предоставили.

Настоящая истерика в демократических СМИ разразилась после встречи главы Белого дома со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки в июле этого года. CNN назвал выступление американского лидера на состоявшейся после переговоров пресс-конференции "самым позорным".

Напомним, убийство президента США Джона Кеннеди считается одной из главный тайн XX века. Согласно одной из версий, убийство главы государства могли заказать влиятельные банкиры Федеральной резервной системы (Центробанка) США – частной организации, которая занимается эмиссией долларов. Кеннеди, как утверждают сторонники этой версии, хотел вернуть эту функцию министерству финансов, тем самым поставив выпуск доллара под контроль государства.