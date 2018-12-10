Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина

Президент Украины Петр Порошенко никак не уймется после провалившейся провокации в Керченском проливе. Лидер Незалежной пригрозил Москве новыми санкциями западных стран и выразил уверенность, что давление на Россию продолжится.



По его словам, в США и Европе обговаривается очередной, на этот раз "азовский" пакет санкций. Никуда не денутся и старые ограничительные меры, подчеркнул Порошенко. "На сегодня есть на 99% готовое решение о продлении санкций, во что Путин не верил еще месяц назад", - заявил украинский лидер в эфире телеканала "Перший Захидный".

Что касается "азовского" пакета, ограничительные меры в его рамках будут вводиться на национальном уровне, сказал украинский лидер. Он напомнил, что первой санкции в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе ввела Литва.

Порошенко уточнил, что Вильнюс ввел санкции против сотрудников ФСБ, а также прокуроров и судей Керченского суда. "Это все, кто причастен к тому, чтобы делать эти акты агрессии или юридически преследовать наших ребят", – заключил лидер Незалежной.

Почитал комментарии под постами Порошенко на его странице в Твиттере. Похоже его никто не любит. — Добкин Михаил (@mdobkin) 8 декабря 2018 г.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля Военно-морских сил Незалежной – бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу" – вторглись в территориальные воды России и игнорировали сообщения пограничников ФСБ. Вечером суда были задержаны и доставлены в порт Керчь.

В Киеве обвинили Россию в агрессии и призвали Запад ввести новые санкции против Москвы. Спустя несколько дней по инициативе Петра Порошенко в юго-восточных регионах страны было введенное военное положение.

Потеря трех кораблей – трети всего боеспособного флота Незалежной – ничему не научила киевских провокаторов. Глава Минобороны Степан Полторак заверил, что Украина продолжит отправлять корабли через Керченский пролив. Он пообещал, что это будет "совсем скоро".