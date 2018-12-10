Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
По его словам, в США и Европе обговаривается очередной, на этот раз "азовский" пакет санкций. Никуда не денутся и старые ограничительные меры, подчеркнул Порошенко. "На сегодня есть на 99% готовое решение о продлении санкций, во что Путин не верил еще месяц назад", - заявил украинский лидер в эфире телеканала "Перший Захидный".
Что касается "азовского" пакета, ограничительные меры в его рамках будут вводиться на национальном уровне, сказал украинский лидер. Он напомнил, что первой санкции в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе ввела Литва.
Порошенко уточнил, что Вильнюс ввел санкции против сотрудников ФСБ, а также прокуроров и судей Керченского суда. "Это все, кто причастен к тому, чтобы делать эти акты агрессии или юридически преследовать наших ребят", – заключил лидер Незалежной.
Почитал комментарии под постами Порошенко на его странице в Твиттере. Похоже его никто не любит.— Добкин Михаил (@mdobkin) 8 декабря 2018 г.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля Военно-морских сил Незалежной – бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу" – вторглись в территориальные воды России и игнорировали сообщения пограничников ФСБ. Вечером суда были задержаны и доставлены в порт Керчь.
В Киеве обвинили Россию в агрессии и призвали Запад ввести новые санкции против Москвы. Спустя несколько дней по инициативе Петра Порошенко в юго-восточных регионах страны было введенное военное положение.
Потеря трех кораблей – трети всего боеспособного флота Незалежной – ничему не научила киевских провокаторов. Глава Минобороны Степан Полторак заверил, что Украина продолжит отправлять корабли через Керченский пролив. Он пообещал, что это будет "совсем скоро".
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