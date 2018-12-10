"Уши вянут": россиян взбесили дикие нападки на Путина
Поиски Парижем "российского следа" в беспорядках в столице Франции прокомментировали в Совете Федерации. По версии Запада, Путин виноват во всем.
"Брекзит? Так это Путин! Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе как русские. Протесты в Париже? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут", – написал в соцсети Twitter сенатор Алексей Пушков.
Ранее выступление французского министра внутренних дел прокомментировали в Госдуме. Расследование "причастности" Москвы к протестам во Франции – продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах, отметил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул: уже весь мир понимает, что это клоунада.
Как только неолибералы на Западе терпят бедствие, так сразу виноваты русские. Брекзит? Так это Путин! Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе, как русские. Протесты в Париже ? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 9, 2018
Напомним, что глава МВД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о расследовании "причастности России" к массовым беспорядкам в стране. Акции протеста так называемых желтых жилетов начались во Франции 17 ноября. Массовые выступления по всей стране сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогом машин, разрушением магазинов и банков. Одно из требований – не повышать цены на бензин, передает РИА Новости.
Вброс о причастности России опубликовала британская газета Times. В статье утверждалось, что протесты якобы подогревают связанные с Москвой аккаунты в Twitter.
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