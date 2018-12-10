"Уши вянут": россиян взбесили дикие нападки на Путина

Заявления Парижа о причастности России к протестам во Франции вызвали возмущение в Москве. Запад готов обвинить Россию во всем, что происходит в мире.

Поиски Парижем "российского следа" в беспорядках в столице Франции прокомментировали в Совете Федерации. По версии Запада, Путин виноват во всем.

"Брекзит? Так это Путин! Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе как русские. Протесты в Париже? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут", – написал в соцсети Twitter сенатор Алексей Пушков.

Ранее выступление французского министра внутренних дел прокомментировали в Госдуме. Расследование "причастности" Москвы к протестам во Франции – продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах, отметил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул: уже весь мир понимает, что это клоунада.

Как только неолибералы на Западе терпят бедствие, так сразу виноваты русские. Брекзит? Так это Путин! Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Победа евроскептиков в Италии? Не иначе, как русские. Протесты в Париже ? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 9, 2018

Напомним, что глава МВД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о расследовании "причастности России" к массовым беспорядкам в стране. Акции протеста так называемых желтых жилетов начались во Франции 17 ноября. Массовые выступления по всей стране сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогом машин, разрушением магазинов и банков. Одно из требований – не повышать цены на бензин, передает РИА Новости.

Вброс о причастности России опубликовала британская газета Times. В статье утверждалось, что протесты якобы подогревают связанные с Москвой аккаунты в Twitter.

