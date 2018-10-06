Страшные тайны: президент оказался каннибалом

Президент, а позднее император Центрально-Африканской империи (Центрально-Африканская Республика) Жан Бедель Бокасса – один из самых одиозных политических лидеров XX века. Впрочем, "прославился" он не на ниве государственных деяний, а своей жестокостью и весьма специфическими гастрономическими предпочтениями. Нет человека - нет проблемы, считал он. Поэтому тех, кто вставал у него на пути, он съедал. В прямом смысле этого слова.



Сирота из деревни

Жан Бедель Бокасса родился в 1921 году в семье деревенского старосты во Французской Экваториальной Африке. Помимо него, в семье было еще 12 детей. Когда маленькому Жану было шесть лет, его отца расстреляли французские солдаты. Мать, не вынеся горя, покончила с собой.

Мальчика взяли на воспитание родственники. Они хотели, чтобы он стал священником. Но у Жана были другие планы. Как только юноше исполнилось 18 лет, он отправился служить во французские колониальные войска. В 1944 году попал в Европу, где принимал участие в боях на Рейне.

После этого участвовал в войне в Индокитае против сражавшихся за независимость вьетнамских сил. Именно в джунглях Индокитая Бокасса впервые попробовал человеческое мясо. От греха подальше командование отправило людоеда обратно в Африку.

Приход к власти

В 1961 году бывшая французская колония Убанги-Шари и стала Центрально-Африканской Республикой (ЦАР). Бокасса, к тому времени дослужившийся до капитана, получил звание майора и возглавил вооруженные силы ЦАР.





Стремительному продвижению по карьерной лестнице способствовал первый президент республики Давид Дако – дальний родственник Бокассы. Будущий император отплатил Дако черной неблагодарностью: он принял участие в военном мятеже против главы государства, сместил его с поста и сам возглавил республику.

"Сахарная свинина"

При Бокассе в стране установился террор и средневековая жестокость. Наказание ожидало граждан за малейшую провинность. К примеру, за воровство отрубали руки, а сам президент порой любил присутствовать при наказании провинившегося.

Любую политическую оппозицию в ЦАР Бокасса нещадно подавлял. Своих противников он подвергал нечеловеческим пыткам и истязаниям, а после употреблял в пищу. Человеческое мясо каннибал называл "сахарной свининой". С любимым лакомством людоед никогда не расставался: известно, что в поездки он брал законсервированное мясо.

Правление каннибала ознаменовалось полным обнищанием и без того небогатого населения. В 1977-м во всей Центральной Африке был лишь один стоматолог, один терапевт приходился на 44 тысячи жителей.

Лучший друг пионеров

В 1973 году Бокасса побывал в СССР, где в числе прочего посетил детский лагерь "Артек". Там ничего не подозревавшие детишки приняли людоеда в почетные пионеры. Для них он представлялся своим парнем: танцевал с ними, пел.

Бокасса встретился и с генсеком Леонидом Брежневым. Больше всего главу ЦАР впечатлил ритуал дружеских поцелуев Леонида Ильича. Бокасса говорил, что легко может разгадать человека по его губам. Если они мокрые и расслабленные, значит, человек искренний, а если сухие и горячие, то он непременно замышляет что-то недоброе.

Гарем людоеда

Бокасса был известен своими любовными похождениями. За всю жизнь у него было 18 жен, которые – только по официальным сведениям – родили ему 77 детей. Впрочем, всех их в лицо он не знал, дети выделялись из остальной массы ношением на груди значка с изображением Бокассы.

Глава Центральной Африки мечтал собрать уникальный гарем, в котором были бы женщины из всех стран Европы, Африки и Азии. За свою жизнь он спал с бельгийками, немками, испанками, ливийками, вьетнамками и другими. Была в его постели и румынка. Как оказалось позже, она занималась разведкой, а когда ее вычислили, ушлая девица успела бежать, прихватив с собой чемодан с бриллиантами в качестве моральной компенсации за "роман" с людоедом.

Во главе империи

Мания величия Бокассы достигла апогея в 1976 году, когда он провозгласил себя императором. На следующий год диктатор пышно короновался. В то время как население жило в полной нищете, новоиспеченный император потратил на одну лишь церемонию более 20 миллионов долларов.





В солидную сумму обошлось изготовление трона в виде орла, короны и других монарших аксессуаров. На церемонию были приглашены лидеры всех стран мира, а также Папа Римский Павел VI. Несмотря на обещания, на коронацию Бокассы никто не приехал.

Империя продержалась лишь три года. 20 сентября французский десант захватил столицу страны Банги и низложил Бокассу. В холодильнике людоеда были найдены фрагменты человеческих тел.

После свержения Бокасса некоторое время жил во Франции, затем вернулся на родину, где заочно был приговорен к пожизненному заключению. Однако в 1993-м он вышел на свободу по амнистии. Скончался от инфаркта спустя три года, в ноябре 1996-го.