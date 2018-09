Страшные тайны: Си Цзиньпин жил со свиньями и спал с блохами

Трудное детство

Родился наш герой в 1953 году в Пекине в семье партийного чиновника Си Чжунсюня. Отец был соратником Мао Цзэдуна и одно время быстро продвигался по карьерной лестнице. В 1959 году он занял пост зампреда Госсовета КНР, став фактически вторым лицом в государстве.

Затеянная Мао политика "Большого скачка" – китайского варианта советской индустриализации, полностью провалилась. В неудаче был обвинен ряд влиятельных партийных чиновников, в том числе отец будущего главы КНР. Вскоре семью Чжунсюня заклеймили как "контрреволюционеров", сослали в провинцию и приговорили к самой грязной работе – уходу за свинарником.

Уже в зрелом возрасте Си Цзиньпин вспоминал те жуткие годы. Его постоянными спутниками были голод, холод и побои надзирателей. "В течение почти семи лет моим домом был грязный хлев со свиньями. Я спал на кровати из кирпичей, укрываясь старым одеялом, которое кишело блохами. Я пил со свиньями из одного ведра", – рассказывал глава КНР о самом ужасном периоде своей жизни.

Неудачный брак

Светлая полоса в семье Си наступила со смертью Мао в 1976 году и приходом к власти реформатора Дэн Сяопина. Новый лидер реабилитировал большинство жертв репрессий, в том числе семью будущего председателя. Си Цзиньпин возвращается в Пекин и поступает в университет.



Вскоре он начал задумываться о свадьбе. Си Цзиньпину приглянулась Кэ Сэомин – дочь китайского посла в Великобритании, одна из главных красавиц того времени. Девушка ответила взаимностью и молодые люди сыграли свадьбу, получив в подарок роскошные апартаменты в престижном районе Пекина.

К сожалению, брак оказался несчастливым. Элегантная и образованная, выросшая в Лондоне Кэ тяготилась жизнью в Китае, поэтому спустя несколько лет совместной жизни она бросила супруга и уехала обратно в Англию. Си Цзиньпин, к тому времени активно продвигавшийся по партийной лестнице, уволился со всех постов и попросил отослать его в качестве наказания на работу в отдаленную провинцию.

Восхождение к власти

Высокие результаты, достигнутые Си на новом месте работы, а также знакомство его отца с Дэн Сэопином, привело будущего главу КНР на первую высокую должность – он стал мэром города Чжэндин. За три года Си сделал из него туристический центр, поднял благосостояние горожан.

Вероятным преемником на посту главы государства Си стали рассматривать вначале нулевых. Тогдашний председатель КНР Ху Цзиньтао выбирал из четырех человек: помимо Си Цзиньпина, на высший пост рассматривать Ли Кэцян, Чжоу Юнкан и Чэнь Лянъюй.

Позиции последнего были наиболее крепкими, однако он сделал ряд неаккуратных шагов, в том числе позволил себе критику в адрес руководства партии. Следствие против Чэнь Лянъюй вел лично Си Цзиньпин, в итоге все закончилось 18 годами лишения свободы. Дорога к власти была расчищена.

Драки со стульями

Восхождению Си Цзиньпина на политический Олимп предшествовала загадочная история. За месяц до партийного съезда ноября 2012 года, на котором он был избран генеральным секретарем, Си неожиданно пропал. Были отменены многие встречи, в том числе с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон.

Свет на исчезновение политика пролила влиятельная американская газета Washington Post. Издание писало, что причиной стала драка, произошедшая на встрече Си с его оппонентом Чжоу Юнканом. Разговор на повышенных тонах в итоге перерос в драку, где будущий глава гсоударства получил удар стулом. Чтобы скрыть нанесенные увечья, ему пришлось некоторое время уйти с глаз публики. Правда, подтверждений озвученной газетой информации нет.

Ненавистный Винни-Пух

При Си Цзиньпине китайская цензура взялась за Винни-Пуха. Причиной многие называют внешнюю схожесть популярного мультипликационного героя с председателем. В 2017 году публикации, где был упомянут медвежонок, были вырезаны из Sina Weibo (китайский аналог Twitter), а из мессенджеров исчезли стикеры с изображением медвежонка.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M