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Политика

Страшные тайны: как Дзержинский стал Железным Феликсом

Фото: wikipedia.org
Он прожил при советской власти всего четыре года, но след в истории СССР оставил неизгладимый. Одной рукой помогая беспризорникам, другой отправляя на казнь десятки тысяч людей, Железный Феликс умело использовал в своей работе все возможные и невозможные методы для достижения поставленного результата.
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Феликс Дзержинский родился в 1877 году при весьма занятных обстоятельствах. Его мать за месяц до предполагаемых родов упала в погреб, но ей повезло не разбиться и тут же родить здорового ребенка. Назвали его по этому случаю сразу двумя именами – латинским Феликс и польским Щенсный, имеющими одно значение – счастливый.

В семье преподавателя гимназии и дочки профессора всего росло девять детей, для того времени это было в порядке вещей. В детстве Феликс мечтал стать католическим священником, но кто тогда не хотел связать свою жизнь с церковью.

Однако судьба распорядилась иначе: после учебы в гимназии 18-летним юношей Феликс Дзержинский вступил в литовскую социал-демократическую организацию и даже обзавелся подпольной кличкой Астроном. Кстати, учился юноша так себе: закон Божий знал хорошо, географию и физику – на тройку, а вот по русскому имел твердую двойку.

ТЮРЕМНАЯ ШКОЛА

Партийная деятельность и пропаганда идей социализма в кружках ремесленных и фабричных учеников довела Феликса до тюрьмы. В июле 1897 года его арестовали по доносу и заключили в Ковенскую тюрьму, где Дзержинский пробыл почти год. После этого власти выслали его под надзор полиции в Вятскую губернию.

Фото: wikipedia.org


Здесь он работал на махорочной фабрике простым набойщиком папирос и снова взялся за старое – стал вести социалистическую пропаганду среди рабочих. За это его сослали еще дальше, но это только озлобило будущего революционера.

Второй тюремный срок Дзержинский отсидел в Варшавской цитадели, третий – в Седлецкой тюрьме. В январе 1902 года он был выслан за антиправительственную деятельность на пять лет в Вилюйск, некоторое время находился в пересыльной тюрьме Александровского централа. По пути к месту поселения бежал на лодке и добрался аж до Берлина, где снова занялся партийной работой.

Фото: Фотохроника ТАСС

ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО…

Во время революционных событий 1905 года Дзержинский уже был сформировавшимся лидером – он возглавил первомайскую демонстрацию, состоял в военно-революционной организации. Год спустя стал представителем польских социал-демократов в военно-революционной организации РСДРП.

Снова последовала череда арестов, закончившаяся тем, что в 1909 году будущего главу ВЧК приговорили к лишению всех гражданских прав и пожизненному поселению в Сибири, но и оттуда неугомонный Дзержинский сбежал. И не куда-нибудь, а на остров  Капри к самому Максиму Горькому.

После нелегального возвращения в Варшаву закаленного в тюрьмах и ссылках политика снова ждало заключение. Все мытарства Дзержинского закончились в марте 1917 года после Февральской революции.

Феликс Держинский и Вячеслав Молотов. Фото: wikipedia.org

Но мир должен был вскоре содрогнуться от другой – Великой Октябрьской. Дзержинский в компании с социал-демократами принимал активное участие в подготовке переворота и захвата власти. А затем и сам отличился непосредственно в день революции – осуществил захват почтамта и телеграфа.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА

После победы революции Дзержинскому поручили составить особую комиссию для борьбы с забастовками и саботажем на предприятиях. Так и была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), а Дзержинский был назначен ее председателем и оставался им до преобразования ВЧК в Государственное политическое управление (ГПУ НКВД) в феврале 1922 года.

У государства была тогда она политика – карательная, и Дзержинский совместно с другими руководителями участвовал в ее разработке и воплощении в жизнь. Людей массово расстреливали по политическим мотивам – именно тогда в СССР закрутился маховик массовых репрессий.

Фото: Фотохроника ТАСС


Будучи главой, по сути, главного карательного учреждения, Дзержинский был ключевой фигурой при проведении большевиками Красного террора.

По легенде свое прозвище Железный Феликс получил после того, как в окно его кабинета на Лубянке влетела ручная граната. Чекист за несколько секунд добежал до стоящего в углу сейфа и укрылся в нем. Взрыв превратил всю комнату в развалины, но Дзержинский остался невредим.

БЕСПРИЗОРНИКИ, ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ И "ДИНАМО"

С 1921 по 1924 годы Феликс Дзержинский возглавлял Комиссариат путей сообщения. Тут деятельность, в отличие от ВЧК, была совсем иной: он руководил восстановлением технической базы железных дорог, организовывал ритмичность работы, боролся с хищениями, бесхозяйственностью и коррупцией.

Возглавляя коммунистическое хозяйство, Железный Феликс одновременно был председателем комиссии по улучшению жизни детей. Как жесткий и даже жестокий человек боролся с беспризорностью – трудно представить.

Фото: wikipedia.org/Почта СССР

Тем не менее на этой должности Дзержинский умело организовал разветвленную систему учреждений – детских домов, коммун и детских городков, где десятки тысяч обездоленных детей получали медицинское обслуживание, образование, питание и – самое главное – возможность дальнейшей самореализации. В то время в СССР, по официальным данным, около пяти миллионов детей были беспризорными.

Еще по инициативе Дзержинского было создано спортивное общество "Динамо". В него были приглашены лучшие спортивные кадры Москвы.

СГОРЕЛ НА РАБОТЕ

Летом 1926 года на пленуме ЦК партии, посвященном состоянию экономики страны, Дзержинскому стало плохо. Он выступал перед соратниками с двухчасовым докладом, в котором критиковал члена ЦК, наркома торговли Льва Каменева. Мол, он не работает, а занимается политиканством и разводит бюрократию.

Из-за нервного срыва в тот же день сердце Железного Феликса не выдержало. Дзержинскому было 48 лет. Похоронили его, как и полагается, у Кремлевской стены на Красной площади.

Фото: wikipedia.org

Автор: Александр Комаров15 сентября 2018, 10:00

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