Страшные тайны: как Дзержинский стал Железным Феликсом

Он прожил при советской власти всего четыре года, но след в истории СССР оставил неизгладимый. Одной рукой помогая беспризорникам, другой отправляя на казнь десятки тысяч людей, Железный Феликс умело использовал в своей работе все возможные и невозможные методы для достижения поставленного результата.

ПОЛЯК ИЗ ПОГРЕБА

Феликс Дзержинский родился в 1877 году при весьма занятных обстоятельствах. Его мать за месяц до предполагаемых родов упала в погреб, но ей повезло не разбиться и тут же родить здорового ребенка. Назвали его по этому случаю сразу двумя именами – латинским Феликс и польским Щенсный, имеющими одно значение – счастливый.

В семье преподавателя гимназии и дочки профессора всего росло девять детей, для того времени это было в порядке вещей. В детстве Феликс мечтал стать католическим священником, но кто тогда не хотел связать свою жизнь с церковью.

Однако судьба распорядилась иначе: после учебы в гимназии 18-летним юношей Феликс Дзержинский вступил в литовскую социал-демократическую организацию и даже обзавелся подпольной кличкой Астроном. Кстати, учился юноша так себе: закон Божий знал хорошо, географию и физику – на тройку, а вот по русскому имел твердую двойку.

ТЮРЕМНАЯ ШКОЛА

Партийная деятельность и пропаганда идей социализма в кружках ремесленных и фабричных учеников довела Феликса до тюрьмы. В июле 1897 года его арестовали по доносу и заключили в Ковенскую тюрьму, где Дзержинский пробыл почти год. После этого власти выслали его под надзор полиции в Вятскую губернию.









Здесь он работал на махорочной фабрике простым набойщиком папирос и снова взялся за старое – стал вести социалистическую пропаганду среди рабочих. За это его сослали еще дальше, но это только озлобило будущего революционера.

Второй тюремный срок Дзержинский отсидел в Варшавской цитадели, третий – в Седлецкой тюрьме. В январе 1902 года он был выслан за антиправительственную деятельность на пять лет в Вилюйск, некоторое время находился в пересыльной тюрьме Александровского централа. По пути к месту поселения бежал на лодке и добрался аж до Берлина, где снова занялся партийной работой.





ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО…

Во время революционных событий 1905 года Дзержинский уже был сформировавшимся лидером – он возглавил первомайскую демонстрацию, состоял в военно-революционной организации. Год спустя стал представителем польских социал-демократов в военно-революционной организации РСДРП.

Снова последовала череда арестов, закончившаяся тем, что в 1909 году будущего главу ВЧК приговорили к лишению всех гражданских прав и пожизненному поселению в Сибири, но и оттуда неугомонный Дзержинский сбежал. И не куда-нибудь, а на остров Капри к самому Максиму Горькому.

После нелегального возвращения в Варшаву закаленного в тюрьмах и ссылках политика снова ждало заключение. Все мытарства Дзержинского закончились в марте 1917 года после Февральской революции.





Но мир должен был вскоре содрогнуться от другой – Великой Октябрьской. Дзержинский в компании с социал-демократами принимал активное участие в подготовке переворота и захвата власти. А затем и сам отличился непосредственно в день революции – осуществил захват почтамта и телеграфа.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА

После победы революции Дзержинскому поручили составить особую комиссию для борьбы с забастовками и саботажем на предприятиях. Так и была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), а Дзержинский был назначен ее председателем и оставался им до преобразования ВЧК в Государственное политическое управление (ГПУ НКВД) в феврале 1922 года.

У государства была тогда она политика – карательная, и Дзержинский совместно с другими руководителями участвовал в ее разработке и воплощении в жизнь. Людей массово расстреливали по политическим мотивам – именно тогда в СССР закрутился маховик массовых репрессий.





Будучи главой, по сути, главного карательного учреждения, Дзержинский был ключевой фигурой при проведении большевиками Красного террора.

По легенде свое прозвище Железный Феликс получил после того, как в окно его кабинета на Лубянке влетела ручная граната. Чекист за несколько секунд добежал до стоящего в углу сейфа и укрылся в нем. Взрыв превратил всю комнату в развалины, но Дзержинский остался невредим.

БЕСПРИЗОРНИКИ, ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ И "ДИНАМО"

С 1921 по 1924 годы Феликс Дзержинский возглавлял Комиссариат путей сообщения. Тут деятельность, в отличие от ВЧК, была совсем иной: он руководил восстановлением технической базы железных дорог, организовывал ритмичность работы, боролся с хищениями, бесхозяйственностью и коррупцией.

Возглавляя коммунистическое хозяйство, Железный Феликс одновременно был председателем комиссии по улучшению жизни детей. Как жесткий и даже жестокий человек боролся с беспризорностью – трудно представить.





Тем не менее на этой должности Дзержинский умело организовал разветвленную систему учреждений – детских домов, коммун и детских городков, где десятки тысяч обездоленных детей получали медицинское обслуживание, образование, питание и – самое главное – возможность дальнейшей самореализации. В то время в СССР, по официальным данным, около пяти миллионов детей были беспризорными.

Еще по инициативе Дзержинского было создано спортивное общество "Динамо". В него были приглашены лучшие спортивные кадры Москвы.

СГОРЕЛ НА РАБОТЕ

Летом 1926 года на пленуме ЦК партии, посвященном состоянию экономики страны, Дзержинскому стало плохо. Он выступал перед соратниками с двухчасовым докладом, в котором критиковал члена ЦК, наркома торговли Льва Каменева. Мол, он не работает, а занимается политиканством и разводит бюрократию.

Из-за нервного срыва в тот же день сердце Железного Феликса не выдержало. Дзержинскому было 48 лет. Похоронили его, как и полагается, у Кремлевской стены на Красной площади.