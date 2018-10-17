Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 18 человек

Трагедия, которая потрясла россиян утром 17 октября, набирает обороты. Теракт в Керчи обрастает новыми подробностями.
Стало известно, что количество жертв увеличилось до 18 человек, передает Telegram-канал Mash. Информация о пострадавших в настоящее время обновляется. Не исключено, что эксперты предоставят уже иные данные в ближайшее время.
По данным на 15:00 в результате теракта в Керчи 18 человек погибли, еще около 50 пострадали. На месте происшествия находится глава Республики Крым Сергей Аксенов, из Москвы вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Примадонна снова удивила
Актер прячется от праведного гнева бывшей жены
Герцогиня Сассекская выглядит не очень
Украинский лидер пошел вразнос