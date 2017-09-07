Порошенко доказал Москве свою тяжелую болезнь

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что Порошенко нездоров. Об этом, по его мнению, свидетельствуют истеричные заявления украинского лидера о том, что под прикрытием учений "Запад-2017" в Белоруссии Москва готовит войну с Киевом.

"Это бред и истерия. У меня такое впечатление, что Порошенко все больше подтверждает, что он страдает определенной степенью нездоровья", – цитирует парламентария RT. По его словам, Россия неоднократно заявляла, что никогда не была и не будет агрессором.

Вместе с тем, подчеркнул депутат, Москва продолжает укреплять свою обороноспособность. "Российско-белорусские учения подтверждают лишь то, что мы просто отрабатываем взаимодействие со своими союзниками. Но у страха глаза велики", – добавил Швыткин.

Парламентарий убежден: все подобные заявления официального Киева – очередная попытка убедить Запад выделить Украине финансовую помощь. "По-другому я не могу это никак оценить. Но еще раз скажу, что здравый человек такие заявления делать не будет", – резюмировал депутат.





Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что российско-белорусские военные учения являются подготовкой Москвы к боевым действиям "континентального масштаба" с Киевом. По его словам, из-за действий России и Белоруссии Украина усилила контроль на своей северной границе.

Стратегические военные учения "Запад-2017" будут проходить в сентябре в России и Белоруссии. В Москве ранее отмечали, что в процессе разработки сценариев маневров была учтена резко возросшая за последние несколько лет активность США и других стран Североатлантического альянса в Европе.

