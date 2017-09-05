Путин преподал урок хитрому Киеву

Предложение президента России Владимира Путина ввести миротворческий контингент в Донбасс было довольно негативно воспринято в Киеве. Дело в том, что оно разрушило планы украинского руководства, которое хотело привести к покорности местные самопровозглашенные республики путем уклонения от своих обязательств в рамках минских соглашений.

Процесс мирного урегулирования в Донбассе, очевидно, испытывает серьезные трудности. В Киеве, несмотря на риторику первых лиц государства, упорно не желают выполнять взятые на себя обязательства, продолжая обстрел и прочие провокации против Донецкой и Луганской народных республик. И ввод миротворцев в регион "под присмотром" Украины рассматривался Киевом как вариант решения проблемы в обход минских договоренностей, пишет газета "Взгляд".

Предложение президента России Владимира Путина по вводу миротворцев в Донбасс, отмечает издание, наполнило вопрос новым смыслом. Так, в отличие от планов украинского руководства, которое хотело с помощью "голубых беретов" вернуть под свой контроль границу, глава российского государства предложил разместить миротворцев вдоль линии фронта, поручив им заниматься охраной сотрудников ОБСЕ, которые мониторят ситуацию в регионе.

Неудивительно, подчеркивает газета, что Украина восприняла предложение Путина довольно негативно. "Москва перехватывает инициативу у Киева по вопросу миротворческой операции в Донбассе. Более того, Украина не может тягаться с Россией по статусу, авторитету и влиянию в ООН", – пишет издание.





Ситуация для Киева усугубляется тем, что в Европе все активнее требуют восстановления экономических и политических связей с Россией. "Показательно, что предложение Путина о миротворцах было моментально поддержано Берлином, в лице министра иностранных дел Зигмара Габриэля, который даже намекнул на возможность снятия санкций в этом случае", – утверждает газета, подчеркивая, что Москва преподала киевским властям хороший урок.

Владимир Путин во вторник, 5 сентября, на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Китае заявил, что наличие миротворцев на линии соприкосновения вооруженных сил Украины и отрядов самопровозглашенных республик поспособствовало бы разрешению продолжающегося уже несколько лет конфликта. "Наличие миротворцев – даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого", – сказал глава российского государства.

