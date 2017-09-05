Москва поддержала ввод войск ООН в Донбасс

Россия внесет на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе. По мнению президента России, который поддержал идею, международные силы могут располагаться только на линии разграничения.

Владимир Путин одобрил идею отправки миротворческих сил ООН на юго-восток Украины. Российский лидер считает, что такой шаг вполне уместен в сложившейся ситуации.

"Наличие миротворцев – даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого", – заявил президент России. Как сказал Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне, такие меры пошли бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины.

В то же время, Владимир Путин настаивает на определенных ограничениях миротворческой миссии. Президент подчеркнул, что силы ООН должны находиться только на линии разграничения – и ни на каких других территориях. И заниматься должны исключительно обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ, приводит слова Путина ТАСС. ​

Коснулся российский президент и вопроса поставки летального оружия на Украину. Путин отметил, что продавать оружие или поставлять его бесплатно Киеву – суверенное право Вашингтона, и Москва не может на это повлиять. Однако, подчеркнул российский лидер, если США все же примет такое решение, это существенно усугубит ситуацию в регионе.

И все же в Москве рассчитывают, что с Вашингтоном удастся найти компромиссные решения, заметил Владимир Путин. "Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, я – своей. Я очень рассчитываю на то, что нам удастся, как говорил действующий президент США, находить какие-то компромиссы при решении двусторонних и международных проблем – для того, чтобы они решались в интересах как американского, так и российского народа, и в интересах многих других стран, имея в виду нашу большую ответственность за международную безопасность", – подвел итог президент России.